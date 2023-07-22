Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Update Windows 10 Terbaru Malah Bikin PC Jadi Lemot

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |07:08 WIB
Update Windows 10 Terbaru Malah Bikin PC Jadi Lemot
Windows 10. (Foto: Microsoft)
A
A
A

UPDATE sebuah software sejatinya dilakukan untuk membenahi masalah pada sistem. Tapi, tidak jarang update tersebut malah menimbulkan bug baru yang lebih menysahkan.

Salah satunya adalah update terbaru Windows 10, yang disebut merugikan para gamer. Pasalnya, gara-gara update ini performa PC mereka malah menjadi lambat dan cenderung lemot, serta masalah kinerja lainnya setelah menginstal pembaruan.

Sebagaimana dihimpun dari Techradar, tidak sedikit gamer yang mengaku mengalami masalah pada PC-nya. Mereka mengeluh di Reddit, mengutarakan rasa kecewanya dengan update Windows 10 (patch KB5028166).

"Apakah seseorang mengalami game dan aplikasi menjadi lamban setelah memperbarui Windows 10?" ujar salah satu gamer.

“Pembaruan terakhir Windows 10 telah membuat PC saya mengalami sembelit yang parah. Chrome dan aplikasi game membutuhkan waktu satu atau dua menit untuk dibuka," ungkap gamer lainnya.

"Harus menghapus pembaruan, memformat ukang PC. Jelas saya bukan satu-satunya korban, dan saya menyarankan unyuk menghindari atau jika terlanjur, mencopot pembaruan ini," timpal yang lain.

Selain berdampak bagi para gamer, update Windows 10 juga rupanya menyebabkan PC kantor mengalami masalah. Salah satu pengguna mengatakan bahwa karyawan di kantornya tidak bisa bekerja di PC mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/54/2934380/tahun-depan-update-windows-10-tak-lagi-gratis-EDFieaZeAV.jpeg
Tahun Depan Update Windows 10 Tak Lagi Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/14/54/2813856/begini-cara-matikan-automatic-update-di-windows-yang-kerap-bikin-laptop-restart-79Qb2nesJA.jpg
Begini Cara Matikan Automatic Update di Windows yang Kerap Bikin Laptop Restart
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/12/54/2813146/5-cara-perbaiki-laptop-yang-kerap-restart-sendiri-pada-windows-10-3Cqw69691h.jpg
5 Cara Perbaiki Laptop yang Kerap Restart Sendiri Pada Windows 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/11/54/2812395/windows-10-bakal-kedaluwarsa-begini-sederet-fitur-canggih-windows-11-yang-bakal-jadi-penggantinya-0CPyvTVrGp.jpg
Windows 10 Bakal Kedaluwarsa, Begini Sederet Fitur Canggih Windows 11 yang Bakal Jadi Penggantinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/01/54/2806147/di-tanggal-ini-windows-10-bakal-kedaluwarsa-dan-dihapus-gLYaUhBr3l.jpg
Di Tanggal Ini Windows 10 Bakal Kedaluwarsa dan Dihapus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/06/54/2760067/samsung-password-manager-kini-hadir-di-windows-10-dan-11-g7Zv1Rwq09.jpg
Samsung Password Manager Kini Hadir di Windows 10 dan 11
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement