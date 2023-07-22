Bos Instagram Akui Android Lebih Baik dari iPhone

OPERATING system ponsel Andorid dan iPhone memang memiliki perbedaan. Jika sistem di Andorid mengadopsi sistem open source, maka iPhone dengan iOS mengadopsi sistem closed source.

Keduanya pun memiliki plus dan minus, dimana Andorid lebih mudah dikostumisasi tapi rentan akan aplikasi berbahaya. Sementara iOS sulit dikostumisasi tapi lebih aman ketimbang Android.

Tidak heran, jika kemudian muncul perdebatan dari para penggunannya siapa ayng lebih baik. Nah, Bos Instagram Adam Mosseri menyebut bahwa sistem operasi Android kini lebih baik daripada iOS. Hal ini ia sampaikan dalam sebuat cuitan di media sosial Threads belum lama ini.

Menurutnya, sistem operasi Android saat ini menawarkan lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan iOS. Mosseri tak menampik bahwa meskipun iOS pernah berjaya, namun sekarang situasi telah berbalik.

"Android kini lebih baik daripada iOS," kata Mosseri seperti dikutip dari cuitannya di Threads.

Mosseri melontarkan pernyataannya itu untuk mengomentari postingan dari YouTuber teknologi populer, Marques Brownlee yang meminta para pengikutnya untuk memberi tanggapan terkait teknologi apa yang terbaik saat ini.

Komentarnya itu pun lantas mendapat sorotan dari para netizen Threads. Banyak yang setuju dengan pernyataan Mosseri namun tidak sedikit juga yang membantah dengan mengatakan iOS masih lebih baik.