Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bos Instagram Akui Android Lebih Baik dari iPhone

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 23 Juli 2023 |06:07 WIB
Bos Instagram Akui Android Lebih Baik dari iPhone
Adam Moseri. (Foto: Heatclift)
A
A
A

OPERATING system ponsel Andorid dan iPhone memang memiliki perbedaan. Jika sistem di Andorid mengadopsi sistem open source, maka iPhone dengan iOS mengadopsi sistem closed source.

Keduanya pun memiliki plus dan minus, dimana Andorid lebih mudah dikostumisasi tapi rentan akan aplikasi berbahaya. Sementara iOS sulit dikostumisasi tapi lebih aman ketimbang Android.

Tidak heran, jika kemudian muncul perdebatan dari para penggunannya siapa ayng lebih baik. Nah, Bos Instagram Adam Mosseri menyebut bahwa sistem operasi Android kini lebih baik daripada iOS. Hal ini ia sampaikan dalam sebuat cuitan di media sosial Threads belum lama ini.

Menurutnya, sistem operasi Android saat ini menawarkan lebih banyak keunggulan dibandingkan dengan iOS. Mosseri tak menampik bahwa meskipun iOS pernah berjaya, namun sekarang situasi telah berbalik.

"Android kini lebih baik daripada iOS," kata Mosseri seperti dikutip dari cuitannya di Threads.

Mosseri melontarkan pernyataannya itu untuk mengomentari postingan dari YouTuber teknologi populer, Marques Brownlee yang meminta para pengikutnya untuk memberi tanggapan terkait teknologi apa yang terbaik saat ini.

Komentarnya itu pun lantas mendapat sorotan dari para netizen Threads. Banyak yang setuju dengan pernyataan Mosseri namun tidak sedikit juga yang membantah dengan mengatakan iOS masih lebih baik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/57/3053687/iphone_16-wnKf_large.jpg
iPhone 16 Dikabarkan Bakal Meluncur pada 10 September 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/57/3027762/ipone_di_china-cOnp_large.jpg
Jor-joran Banting Harga, Penjualan iPhone Melonjak 40% di China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/57/3017609/cara-aktifkan-fitur-perlindungan-perangkat-yang-dicuri-di-iphone-42gWowSa6K.jpg
Cara Aktifkan Fitur Perlindungan Perangkat yang Dicuri di iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/20/57/3010826/apple-D7eE_large.jpg
IPhone 17 Slim Dikabarkan Akan Lebih Mahal Daripada iPhone 17 Pro Max
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/57/3005363/apple-XL6R_large.jpg
IPhone 17 Slim Dikabarkan Akan Gantikan iPhone 17 Plus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/57/2999607/iphone-sgdk_large.jpg
Militer Korsel Pertimbangkan Larangan Total Penggunaan iPhone, Ini Alasannya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement