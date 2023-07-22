Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Awas! Beredar Phishing Link Nonton Film Oppenheimer

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |18:29 WIB
Awas! Beredar Phishing Link Nonton Film Oppenheimer
Film Oppenheimer. (Foto: Universal)
A
A
A

POPULARITAS film Oppenheimer rupanya dimanfaatkan para penjahat siber untuk melancarkan aksinya. Tak tanggung-tanggung, mereka menggunakan nama besar film yang baru saja dirilis itu untuk mencuri data pribadi dan uang korban.

Perusahaan keamanan siber Kaspersky mengungkap bahwa saat ini para penjahat aktif menawarkan streaming film tersebut secara gratis untuk memikat korban. Di sini korban akan diminta mendaftar keanggotaan dan menautkan kartu bank mereka.

“Pertunjukan perdana dan acara menarik menghadirkan gelombang antisipasi, tetapi di tengah kehebohan tersebut, penting bagi pengguna untuk tetap waspada dan mematuhi aturan keamanan online dasar," kata Olga Svistunova, pakar keamanan di Kaspersky.

"Kita tidak boleh mengabaikan risikonya. Dengan mempertahankan pola pikir waspada dan mempraktikkan kebiasaan online yang aman, kita dapat sepenuhnya menikmati Oppenheimer sambil melindungi diri dari ancaman dunia maya yang mengintai," lanjutnya.

Selain menggunakan kehebohan Oppenheimer, dikatakan juga bahwa para penjahat memikat korban dengan penawaran khusus pada boneka Barbie bertepatan dengan peluncuran film. Di sini penjahat menawarkan boneka Barbie edisi khusus.

Mereka akan menawarkan salah satu aktris utama Margot Robbie dengan harga miring asal korban mau menyerahkan data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi perbankan. Namun sialnya itu hanya tipuan belaka.

Setelah korban menyerahkan data yang diminta dan mengirim sedikit uang kepada penjahat, boneka Barbie tidak benar-benar diserahkan. Korban yang tidak menaruh curiga tanpa sadar telah menempatkan dirinya pada kerugian besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/56/3108685/virus-CrW1_large.jpg
Virus Misterius dari China Capai Titik Tertinggi di Inggris, Lansia Paling Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/56/2963174/ilmuwan-china-ciptakan-virus-corona-paling-berbahaya-tingkat-kematiannya-100-persen-r2ySpbofsv.jpg
Ilmuwan China Ciptakan Virus Corona Paling Berbahaya, Tingkat Kematiannya 100 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/54/2933063/waspada-ini-101-aplikasi-di-hp-android-yang-bisa-curi-data-bank-NK63uZsRAZ.jpeg
Waspada! Ini 101 Aplikasi di HP Android yang Bisa Curi Data Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/24/56/2888609/ilmuwan-temukan-virus-misterius-di-dasar-palung-mariana-bahayakah-sIK9PnzcYQ.jpg
Ilmuwan Temukan Virus Misterius di Dasar Palung Mariana, Bahayakah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/02/56/2856200/ilmuwan-temukan-virus-raksasa-berbentuk-unik-mirip-medusa-hingga-bintang-natal-uH7I6Y8kEd.jpg
Ilmuwan Temukan Virus Raksasa Berbentuk Unik, Mirip Medusa hingga Bintang Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/25/54/2852175/begini-beda-virus-ransomware-lama-dengan-modern-CHYkZVvnCi.jpg
Begini Beda Virus Ransomware Lama dengan Modern
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement