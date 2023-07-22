Awas! Beredar Phishing Link Nonton Film Oppenheimer

POPULARITAS film Oppenheimer rupanya dimanfaatkan para penjahat siber untuk melancarkan aksinya. Tak tanggung-tanggung, mereka menggunakan nama besar film yang baru saja dirilis itu untuk mencuri data pribadi dan uang korban.

Perusahaan keamanan siber Kaspersky mengungkap bahwa saat ini para penjahat aktif menawarkan streaming film tersebut secara gratis untuk memikat korban. Di sini korban akan diminta mendaftar keanggotaan dan menautkan kartu bank mereka.

“Pertunjukan perdana dan acara menarik menghadirkan gelombang antisipasi, tetapi di tengah kehebohan tersebut, penting bagi pengguna untuk tetap waspada dan mematuhi aturan keamanan online dasar," kata Olga Svistunova, pakar keamanan di Kaspersky.

"Kita tidak boleh mengabaikan risikonya. Dengan mempertahankan pola pikir waspada dan mempraktikkan kebiasaan online yang aman, kita dapat sepenuhnya menikmati Oppenheimer sambil melindungi diri dari ancaman dunia maya yang mengintai," lanjutnya.

Selain menggunakan kehebohan Oppenheimer, dikatakan juga bahwa para penjahat memikat korban dengan penawaran khusus pada boneka Barbie bertepatan dengan peluncuran film. Di sini penjahat menawarkan boneka Barbie edisi khusus.

Mereka akan menawarkan salah satu aktris utama Margot Robbie dengan harga miring asal korban mau menyerahkan data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi perbankan. Namun sialnya itu hanya tipuan belaka.

Setelah korban menyerahkan data yang diminta dan mengirim sedikit uang kepada penjahat, boneka Barbie tidak benar-benar diserahkan. Korban yang tidak menaruh curiga tanpa sadar telah menempatkan dirinya pada kerugian besar.