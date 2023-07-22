Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tampang Hyundai Casper, Mini SUV yang Dijual Rp160 Jutaan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |12:19 WIB
Tampang Hyundai Casper, Mini SUV yang Dijual Rp160 Jutaan
Hyundai Casper (Foto: Hyundai Korea)
A
A
A

 JAKARTA - Hyundai Casper tengah menjadi perbincangan hangat belakang ini. Bentuknya yang mungil dan harganya yang dimulai dari Rp 160 jutaan menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka yang mencari kepraktisan dan ingin berhemat.

Hyundai Casper ini merupakan mobil kelas entry-level. Lantas bagaimana spesifikasi Hyundai Casper? Buat kalian yang penasaran, berikut ini adalah paparannya, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Hyundai Casper

Seperti yang sudah disampaikan di atas, Hyundai Casper adalah mobil yang memiliki dimensi yang mungil. Panjang totalnya hanya 3.595mm, dengan jarak sumbu roda 2.400mm, lebar penuh 1.595mm, dan tinggi total di angka 1.575 mm.

Meski demikian, kabinnya cukup lapang dengan banyak fitur praktis dan teknologi modern. Kedua kursi depan dapat dilipat rata, hal ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang tidur karena kursi belakang juga dapat direbahkan hingga 39 derajat.

Secara tampilan mobil ini menampilkan desain yang futuristik. Bagian depannya dilengkapi LED Daytime Running Lights (DRL) dan grille pola parametrik futuristik. Sementara bagian sampingnya menyematkan fender yang menonjol.

