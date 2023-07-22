Libur Sekolah Telah Usai, Saatnya Fight of Legends Goes to School Hadir Kembali!

Jakarta, 21 Juli 2023 – Setelah sempat terhenti karena libur panjang sekolah, kini Fight of Legends Goes to School akhirnya datang lagi. Kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan setiap hari hingga bulan Desember nanti, memiliki target kunjungan ke 100 sekolah yang ada di daerah Jabodetabek.

Sejauh ini sudah ada 6 sekolah beruntung yang dikunjungi oleh Tim FOL Goes to School, ditambah 2 sekolah beruntung lainnya pada minggu ini. Kegiatan FOL Goes to School kali ini sedikit berbeda dari kegiatan sebelumnya karena adanya dukungan dari Microsoft Azure. Nah, buat para pelajar yang juga ingin sekolahnya dapat dikunjungi bisa banget lho dengan cara kunjungi dan sapa mimin FOL diseluruh sosial media Fight of Legends, Instagram, Facebook Fan Page, Youtube Channel, Tiktok, dan Discord.

Minggu ini sendiri, 2 sekolah beruntung yang dikunjungi oleh tim FOL yaitu SMK PGRI Depok pada tanggal 17 - 18 Juli, dan SMK Bina Nusa Mandiri pada tanggal 20 – 21 Juli. Sama seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, minggu ini tim FOL juga tetap melakukan bagi-bagi hadiah.

Rangkaian kegiatannya sendiri dimulai dari pengenalan game Fight of Legends kepada para peserta, dilanjut dengan kegiatan Daily Challenge dihari pertama. Tidak hanya sehari, dihari kedua tim FOL juga bagi-bagi hadiah dengan nominal yang lebih besar melalui kegiatan Leveling Contest dan Mini Tournament. Selain bisa memperebutkan hadiah dengan total Rp1.900.000,- selama 2 hari pelaksanaannya ini, para peserta juga berkesempatan untuk dapat tampil di TV lho.

Sekilas informasi terkait Fight of Legends khususnya untuk yang baru tau game ini, kalau FOL merupakan mobile game milik PT ESI yang merupakan salah satu anak perusahan milik MNC Group dibawah naungan MNC Digital Entertainment. Game ini berlangsung secara fast-paced atau fight-right away (langsung bertarung) dengan mengusung Hero Brawler sebagai genre permainannya. FOL juga menghadirkan fitur Crafting yang umumnya fitur ini hanya didapatkan pada game bergenre RPG (Role Playing Game), kehadiran fitur ini diharapkan mampu menambah keseruan bermain dan pengalaman yang berbeda untuk seluruh pemain.

Jangan lupa untuk download dan coba mainkan game Fight of Legends terlebih dahulu yah. Game ini bisa langsung di download di Google Play, AppStore, atau dapat melalui berikut https://bit.ly/FOLPortal_Adjust dan mainkan gamenya setiap hari.

(Helmi Ade Saputra)