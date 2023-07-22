Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Yeay! Dapat Exclusive Merchandise Vision+ untuk Pemenang Games+ Competition Game Candy Caddy

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |10:31 WIB
Yeay! Dapat Exclusive Merchandise Vision+ untuk Pemenang Games+ Competition Game Candy Caddy
Games Plus Competition Candy Caddy. (Foto: Vision Plus)
A
A
A

HALO, sobat gamers. Yeay! Dapat exclusive merchandise Vision+ untuk pemenang Games+ Competition game Candy Caddy

Game Candy Caddy adalah game golf online yang bisa kamu mainkan melalui layar HP. Di game ini, kamu bisa bermain sekaligus belajar cara bermain golf, karena di game ini kamu akan diajarkan cara bermain golf dengan stick golf yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Games Plus Competition Candy Caddy. (Foto: Vision Plus)

Di game ini, kamu juga akan melakukan tutorial terlebih dahulu dengan bantuan Caddy Yasmin lho. Nah, game Candy Caddy diadaptasi dari series baru Vision+ dengan judul yang sama, Candy Caddy, yang tentunya juga sangat seru dan menarik untuk kamu tonton lho.

Nah, setelah melewati periode kompetisi yang telah ditentukan, akhirnya Games+ Competition game Candy Caddy resmi berakhir lho. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/16/3143419/vision_plus-UHnt_large.jpg
Vision+ Luncurkan Teknologi Kode QR yang Dipatenkan, Memungkinkan Transisi Mudah dari TV Berbayar ke Streaming Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/54/3097341/vision_plus-d4aU_large.jpg
MNC Kabel Mediakom dan Data Utama Dinamika Bersinergi Hadirkan Vision+ TV untuk Masa Depan Hiburan Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/598/3058717/ajil_ditto-Mkbp_large.jpg
Bintangi Series Culture Shock, Ajil Ditto Perankan Karakter Usia 17 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/598/3042836/pacaran_7_tahun_yasmin_napper_diselingkuhi_3_kali-oXFV_large.jpg
Pacaran 7 Tahun, Yasmin Napper Diselingkuhi 3 Kali dalam Series Just Wanna Say I Love U
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/598/3042242/dari_sketsa_instagram_adam_suseno_debut_akting_lewat_series_inul_dan_adam-VkoE_large.jpg
Dari Sketsa Instagram, Adam Suseno Debut Akting Lewat Series Inul & Adam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/54/2976118/vision-dan-viu-hadirkan-paket-combo-mevvah-lebih-lengkap-lebih-mantap-tersedia-di-tokopedia-uudlI5ARb6.jpg
Vision+ dan Viu Hadirkan Paket Combo meVVah: Lebih Lengkap, Lebih Mantap! Tersedia di Tokopedia
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement