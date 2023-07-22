Yeay! Dapat Exclusive Merchandise Vision+ untuk Pemenang Games+ Competition Game Candy Caddy

HALO, sobat gamers. Yeay! Dapat exclusive merchandise Vision+ untuk pemenang Games+ Competition game Candy Caddy.

Game Candy Caddy adalah game golf online yang bisa kamu mainkan melalui layar HP. Di game ini, kamu bisa bermain sekaligus belajar cara bermain golf, karena di game ini kamu akan diajarkan cara bermain golf dengan stick golf yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Di game ini, kamu juga akan melakukan tutorial terlebih dahulu dengan bantuan Caddy Yasmin lho. Nah, game Candy Caddy diadaptasi dari series baru Vision+ dengan judul yang sama, Candy Caddy, yang tentunya juga sangat seru dan menarik untuk kamu tonton lho.

Nah, setelah melewati periode kompetisi yang telah ditentukan, akhirnya Games+ Competition game Candy Caddy resmi berakhir lho.