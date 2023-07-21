Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Robot Transformer Dinobot Grimlock Dijual Rp25 Jutaan, Bakal Jadi Pesaing Optimus Prime

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |07:08 WIB
Robot Transformer Dinobot Grimlock Dijual Rp25 Jutaan, Bakal Jadi Pesaing Optimus Prime
Robot Transformer Grimlock. (Foto: Hasbro)
A
A
A

PERUSAHAAN robotika Robosen baru saja memperkenalkan mainan Transformers terbaru yang benar-benar bisa berubah secara otomatis. Peluncuran mainan ini pun menjadi penerus dari robot Transformers Optimus Prime yang sudah lebih dulu diluncurkan.

Setelah berhasil dengan transformer versi mobil, kini Robosen pun mencoba membuat versi Dinosaurus atau Dinobot yakni Grimlock. Dibandrol seharga USD1.699 atau setara Rp25 jutaan mainan ini mampu bertransformasi dari robot menjadi dinosaurus.

Sejak tahun 80-an, mainan Transformers ini menjadi yang paling canggih dengan mekanismenya perubahannya yang sangat mulus. Robosen mengatakan bahwa mainan bernama Grimlock ini ditenagai oleh 34 servos cerdas presisi tinggi dan rangkaian 85 microchip.

Sebagaimana dihimpun dari Gizmodo, mainan Transformers bisa berubah menjadi Dinobot secara otomatis dalam waktu kurang dari 10 detik. Proses teransformasinya sangat memukau, bisa dilihat dari cara kaki yang berubah menjadi ekor, sebuah keajaiban teknik.

Jika Optimus Prime dapat berjalan dengan kakinya dan bisa juga berubah menjadi truk yang bisa meluncur dengan enam roda, Girmlock dapat berjalan dalam mode dinosaurus dengan memanfaatkan sensor unit pengukuran inersia (IMU) enam sumbu yang membantu robot menjaga keseimbangannya.

Halaman:
1 2
      
