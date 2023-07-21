Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Pembuatan Layar Bermasalah, iPhone 15 Pro Max Bakal Jadi Barang Langka?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 22 Juli 2023 |08:09 WIB
Pembuatan Layar Bermasalah, iPhone 15 Pro Max Bakal Jadi Barang Langka?
iPhone 15. (Foto: 9to5mac)
A
A
A

MENURUT sebuah laporan terbaru, Apple iPhone 15 Pro dan terutama iPhone 15 Pro Max akan pemangkasan stock yang menyebabkan akan adanya kelangkaan di beberapa daerah. Pemangkasan ini pun seiring dengan masalah pembuatan layar di LG Display.

Masalah tersebut berasal dari fakta bahwa proses manufaktur baru digunakan untuk mengecilkan ukuran bezel. Ini tampaknya merupakan masalah yang mirip dengan yang juga dihadapi Apple untuk beberapa model Apple Watch di masa lalu.

Layar untuk iPhone 15 Pro dan terutama iPhone 15 Pro Max yang dibuat oleh LG dilaporkan gagal dalam uji keandalan selama proses, di mana layar menyatu dengan cangkang logam. Apple pun tengah berjuang mengutak-atik desain layar yang dibuat oleh LG agar dapat lulus tes yang disebutkan di atas, dan Apple juga masih memiliki layar buatan Samsung yang dapat digunakan untuk perakitan.

Namun, masalah ini diduga akan menyebabkan tidak banyak unit yang tersedia sejak peluncuran. Seperti dilansir dari GSM Arena, iPhone 15 Pro Max akan menjadi yang paling sulit didapat, diikuti oleh Pro.

Sebuah laporan terpisah sebelumnya mengklaim bahwa Apple akan menunda peluncuran beberapa minggu, dan ini pun sejalan dengan hipotesis akan kekurangan pasolan tersebut. Meski demikian, itu memengaruhi rencana peluncuran Apple.

Sebelumnya, analist dari Haitong International Tech Research, Jeff Pu, Apple seharusnya akan memulai produksi massal seri iPhone 15 tersebu pada Agustus. Analis menilai perusahaan tetap berada pada jadwal awal untuk memproduksi 84 juta unit iPhone pada akhir tahun 2023, atau 12 persen lebih banyak dari perangkat iPhone 14 untuk periode yang sama tahun lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/02/54/2913039/awas-banyak-penipuan-iphone-15-berkedok-akun-distributor-resmi-6CZXXjX98O.jpeg
Awas Banyak Penipuan iPhone 15 Berkedok Akun Distributor Resmi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/57/2887986/cegah-penipuan-apple-pakai-kotak-khusus-untuk-seri-iphone-15-91s8TTAW6v.JPG
Cegah Penipuan, Apple Pakai Kotak Khusus untuk Seri iPhone 15
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/57/2875117/bocor-warna-baru-iphone-15-mana-yang-menarik-lGk3n4TC5h.jpg
Bocor Warna Baru iPhone 15, Mana yang Menarik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/57/2871520/iphone-15-pro-akan-punya-dua-warna-baru-gantikan-warna-emas-GesoqhU7rO.jpg
iPhone 15 Pro akan Punya Dua Warna Baru Gantikan Warna Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/57/2869856/5-perbedaan-iphone-14-vs-iphone-15-mana-yang-bikin-melongo-gLL2JeTiXU.jpg
5 Perbedaan iPhone 14 Vs iPhone 15, Mana yang Bikin Melongo?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/57/2868509/10-rumor-yang-paling-ditunggu-jelang-perilisan-iphone-15-prEBXmb3f3.jpeg
10 Rumor yang Paling Ditunggu Jelang Perilisan iPhone 15
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement