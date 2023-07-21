Pembuatan Layar Bermasalah, iPhone 15 Pro Max Bakal Jadi Barang Langka?

MENURUT sebuah laporan terbaru, Apple iPhone 15 Pro dan terutama iPhone 15 Pro Max akan pemangkasan stock yang menyebabkan akan adanya kelangkaan di beberapa daerah. Pemangkasan ini pun seiring dengan masalah pembuatan layar di LG Display.

Masalah tersebut berasal dari fakta bahwa proses manufaktur baru digunakan untuk mengecilkan ukuran bezel. Ini tampaknya merupakan masalah yang mirip dengan yang juga dihadapi Apple untuk beberapa model Apple Watch di masa lalu.

Layar untuk iPhone 15 Pro dan terutama iPhone 15 Pro Max yang dibuat oleh LG dilaporkan gagal dalam uji keandalan selama proses, di mana layar menyatu dengan cangkang logam. Apple pun tengah berjuang mengutak-atik desain layar yang dibuat oleh LG agar dapat lulus tes yang disebutkan di atas, dan Apple juga masih memiliki layar buatan Samsung yang dapat digunakan untuk perakitan.

Namun, masalah ini diduga akan menyebabkan tidak banyak unit yang tersedia sejak peluncuran. Seperti dilansir dari GSM Arena, iPhone 15 Pro Max akan menjadi yang paling sulit didapat, diikuti oleh Pro.

Sebuah laporan terpisah sebelumnya mengklaim bahwa Apple akan menunda peluncuran beberapa minggu, dan ini pun sejalan dengan hipotesis akan kekurangan pasolan tersebut. Meski demikian, itu memengaruhi rencana peluncuran Apple.

Sebelumnya, analist dari Haitong International Tech Research, Jeff Pu, Apple seharusnya akan memulai produksi massal seri iPhone 15 tersebu pada Agustus. Analis menilai perusahaan tetap berada pada jadwal awal untuk memproduksi 84 juta unit iPhone pada akhir tahun 2023, atau 12 persen lebih banyak dari perangkat iPhone 14 untuk periode yang sama tahun lalu.