Senjata Kimia Pemusnah Massal Terakhir di Bumi Akhirnya Dimusnahkan, Ternyata Dimiliki Amerika

LARANGAN penggunaan senjata kimia memang sudah digalakkan dalam beberapa tahun terakhir. Dan saat ini akhirnya senjata kimia terakhir di Bumi telah dimusnahkan, mengakhiri penggunaan senjata kimia secara resmi oleh manusia.

Seperti dilansir dari Science Alert, Amerika Serikat pada 7 Juli 2023 kemarim secara resmi memusnahkan satu roket M55 yang mengandung zat kimia pembunuh massal. Dengan begitu, dunia telah bebas dari senjata kimia. Hanya saja, ini merupakan senjata kimia yang sudah didaftarkan atau diketahui kepemilikannya.

“Ini adalah pertama kalinya sebuah badan internasional memverifikasi penghancuran seluruh kategori senjata pemusnah massal yang dinyatakan. Memperkuat komitmen AS untuk menciptakan dunia yang bebas dari senjata kimia,” kata Wakil Menteri Pertahanan, William A. LaPlante seperti dilansir dari Sciencealert.

Sudah lebih dari tiga puluh tahun sejak Presiden AS George Bush dan Presiden Soviet Mikhail Gorbachev secara bilateral setuju untuk mengakhiri produksi semua senjata kimia dan menghancurkan persediaan mereka masing-masing, baru sekarang ini perjanjian tersebut terwujud secara penuh.

Padahal, sudah hampir satu abad sejak pembentukan Protokol Jenewa, sebuah perjanjian yang melarang penggunaan senjata kimia dan biologi dalam konflik. Meski demikian, masih banyak negara yang menyimpan senjata tersebut.

Bahkan disebutkan meskipun enggan memanfaatkannya, AS dan kekuatan dunia lainnya terus berinvestasi dalam pengembangan dan produksi senjata kimia yang lebih beracun sejak pernjanjian tersebut disahkan. Meski begitu opsi tersebut tetap ada selama beberapa dekade, dengan dalih melindungi diri jika menjadi sasaran.

Penggunaan senjata kimia sendiri sudah dilakukan sejak Perang Dunia I. Kala itu zat kimia yang paling sering digunakan adalah gas klorin yang mampu mengiritasi mata dan tenggorokan hingga menyebabkan sulit bernafas dan akhirnya menuju kematian.