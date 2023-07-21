Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Larangan Berbagi Sandi Netflix Sukses Bawa Pelanggan Baru

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |20:21 WIB
Larangan Berbagi Sandi Netflix Sukses Bawa Pelanggan Baru
Netflix. (Foto: Freepik)
A
A
A

LANGKAH Netflix untuk menghentikan praktik berbagi kata sandi nampaknya memberikan dampak positif bagi neraca keuangan perusahaan. Terbukti Netflix mencatat peningkatkan pendapatan, laba, dan jumlah pelanggan yang membayar.

Dalam laporan triwulanan terbaru yang diterbitkan oleh perusahaan, tercatat semua angka tersebut lebih tinggi dari perkiraan. Bahkan, angka-angka tersebut mengalahkan semua ekspektasi para analis.

Platform streaming dimulai dengan meng-cancel "berbagi berbayar" di Amerika Serikat dan menghasilkan 5,8 juta pelanggan berbayar baru. Netflix mengonfirmasi bahwa pihaknya berencana untuk mengatasi masalah ini di hampir semua negara.

Laporan setebal 15 halaman mengungkapkan reaksi pembatalan di antara pengguna yang tiba-tiba terkunci karena memakai akun teman mereka. Netflix juga membuang paket Dasar di AS, yang merupakan solusi bebas iklan termurah dengan biaya USD9,99 di AS (£9,99 di Inggris, €9,99 di UE).

Sebagai gantinya, pengguna baru dan lama hanya mendapatkan paket USD6,99 dengan Iklan, USD15,49 Standar, atau Premium USD19,99. Basic sekarang tersedia hanya untuk pengguna yang masih menggunakan paket, tetapi akan kehilangan kesempatan untuk memperbaharuinya jika berubah paket.

Perusahaan juga cukup transparan sehingga tidak mengandalkan iklan untuk pendapatan, setidaknya untuk saat ini. Itu masih mengembangkan bisnis iklan dan bekerja dengan Nielsen dan EDO untuk meningkatkan pengukuran dan berinovasi bagi pengiklan untuk membuat layanan iklannya lebih ramah bagi perusahaan yang ingin berinvestasi dalam solusi baru.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/18/54/2940612/belum-puas-netflix-akan-remake-anime-one-piece-jadi-lebih-kekinian-rC8NGh6zcf.jpg
Belum Puas, Netflix akan Remake Anime One Piece Jadi Lebih Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/326/2932905/game-gta-segera-dirilis-di-netflix-bulan-ini-0KbpcXqZcZ.jpeg
Game GTA Segera Dirilis di Netflix Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/54/2904292/wadaw-netflix-kembali-naikkan-harga-paket-langganan-xSK1G77YC1.jpeg
Wadaw, Netflix Kembali Naikkan Harga Paket Langganan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/54/2896324/diprotes-industri-hollywood-harga-langanan-netflix-akan-naik-lagi-EvbGYh0Fwe.jpeg
Diprotes Industri Hollywood, Harga Langganan Netflix akan Naik Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/54/2891956/heboh-dokumenter-kopi-sianida-jesica-di-netflix-warganet-kembali-jadi-detektif-dadakan-1PFxQhTOpf.jpg
Heboh Dokumenter Kopi Sianida Jesica di Netflix, Warganet kembali Jadi Detektif Dadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/54/2879354/dapat-respons-positif-netflix-akan-garap-one-piece-season-2-ks7PFbkd3b.jpeg
Dapat Respons Positif, Netflix akan Garap One Piece Season 2?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement