Threads Disebut Ambil Terlalu Banyak Data Pribadi, Kok Instagram Tak Dipermasalahkan?

MEDIA sosial baru Threads disebut sejumlah pihak terlalu banyak mengambil data pribadi pengguna. Pesaing dari Twitter ini pun mendapat kritik pedas dari beberapa pihak, salah satunya mantan pemilik Twitter Jack Dorsey.

Direktur Kemitraan Kreator Asia Tenggara untuk Meta, Revie Sylviana, mengatakan sebenarnya data yang dikumpulkan oleh Threads tidak sebanyak seperti yang ramai diisukan. Bahkan, data pribadi yang dikumpulkan masih sama dengan yang dikumpulkan oleh Instagram.

Dalam sesi diskusi dengan media di Kantor Meta Indonesia di Jakarta Selatan yang berlangsung pada Jumat (21/7/2023), Revie menegaskan bahwa data pribadi pengguna yang dikumpulkan aman, hanya digunakan untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna.

"Data privasi kita implementasikan sesuai Instagram. Memang kemarin ada beberapa asumsi tapi sebenarnya data yang dikumpulkan adalah data yang dicombine dan dibutuhkan oleh platform. Jadi hanya itu data yang digunakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Revie menyarankan agar pengguna selalu melihat akses dan memilah perizinan yang diminta oleh aplikasi. Ia juga meminta para pengguna untuk selalu mengecek pengaturan dan kebijakan aplikasi, alih-alih hanya menggunakannya.

Sebelumnya, pendiri Twitter dan Bluesky, Jack Dorsey mengkritik apa yang dilakukan Threads dalam hal pengumpulan data pengguna. Aplikasi yang bsru saja diluncurkan tersebut dianggap mengumpulkan terlalu banyak data.