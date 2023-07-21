Google Permudah Transfer Video dan Foto dengan Nearby Share, Tak Perlu Lagi Kabel Data

BERBAGI data memang bisa dilakukan menggunakan hardware ataupun software. Biasanya, untuk berbagi data kita akan menggunakan flash disk ataupun hard disk eksternal jika datanya terlalu besar.

Tapi, cara ini memang tergolong kuno karena memakan waktu, apalagi jika data tersebut harus dibagikan ke multi ponsel. Nah, ada cara kedua yakni menggunakan software atau cloud dengan cara mengunduh data setelah diupload.

Karena itu, perusahaan teknologi Google pun mengembangkan cara untuk berbagi data secara nirkable. Mereka pun resmi merilis salah satu fitur berbagi-nya yaitu "Nearby Share" untuk para pengguna perangkat dengan sistem operasi Windows sehingga memudahkan pengguna produk Android berbagi data.

Dalam unggahan Blog Google, Group Product Manager Android Ronald Ho menyebutkan fitur yang telah diuji coba sejak Maret 2023 itu kini sudah diunduh oleh lebih dari 1,7 juta pengguna di seluruh dunia dengan lebih dari 50 juta data telah dibagikan antara perangkat PC dan Android.

Dengan hasil tersebut, maka versi stabil untuk "Nearby Share" di Windows telah resmi dirilis untuk lebih banyak membantu pengguna Android semakin produktif. Pembaruan telah dilakukan oleh Google untuk fitur ini bisa lebih optimal salah satunya mengurangi tingkat kegagalan dan meningkatkan keberhasilan pengiriman data.

"Kami juga menambahkan waktu untuk mengetahui sampai sebuah data selesai dikirim. Ini tentunya sangat berguna saat pengguna mengirim data berukuran besar seperti video atau satu dokumen yang banyak, dengan ini pengguna bisa melihat seberapa cepat data itu dibagikan," ujar Ronald seperti dilansir dari Antara.

Pembaruan lainnya juga dibawa Google dengan memberikan pratinjau berupa gambar sebagai notifikasi ke perangkat sehingga saat akan mengirim data pengguna bisa melihat apakah data yang dikirim benar atau tidak.