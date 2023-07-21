Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Modus Baru Hack lewat WhatsApp, Cuma Disuruh View Saja

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |11:12 WIB
Modus Baru Hack lewat WhatsApp, Cuma Disuruh View Saja
WhatsApp. (Foto: Freepik)
A
A
A

WHATSAPP memang menjadi salah satu aplikasi perpesanan yang banyak digunakan masyarakat, apalagi di Indonesia. Selain untuk mengirimkan pesan, WhatsApp juga dapat mengirim foto, audio hingga data-data.

Tentu saja segala fitur tersebut dibuat untuk memudahkan para penggunanya. Hanya saja, fitur tersebut juga menjadi celah bagi para pelaku kejahatan digital untuk menyusupi dengan malware berbahaya yang digunakan untuk mencuri dalam 

Kita mungkin sudah sering mendengar kejahatan yang memanfaatkan WhatsApp seperti pura-pura mengirim data yang ternyata isinya Malware. Tapi belakangan ini ada satu modus baru yang meminta untuk menekan tombol "View". Hal itu ternyata merupakan trik baru pencurian data atau phishing.

Alvien Lie, mantan anggota DPR RI dan juga pemerhati penerbangan, baru-baru ini mengungkap modus pencurian data atau phishing terbaru itu lewat akun Twitter miliknya. Dia menceritakan tiba-tiba saja nomor WhatsApp miliknya menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal.

Pengirim pesan, yang mengklaim dari Bank BNI menyertakan lampiran yang perlu diunduh terlebih dulu. Alhasil penerima pesan harus menekan tombol "Lihat" atau "View" untuk mengetahui isi lampiran tersebut.

Untungnya saat itu Alvin Lie langsung curiga. Pasalnya dia menduga lampiran tersebut merupakan file olahan. Hal itu terdeteksi dari waktu aktivitas pengirim pesan di akun WhatsApp miliknya yang tidak sinkron dengan waktu lampiran yang dikirimkan.

 BACA JUGA:

Dari situ dia menduga pesan tersebut dikirim oleh pelaku phishing atau pencurian data. "Penjahat phising makin merajalela dengan modus berubah-ubah. Selama ini gunakan APK, sekarang gunakan Action Button "View"," tulis Alvin Lie.

Alvin Lie berharap pengguna WhatsApp tidak menuruti perintah pelaku phishing untuk menekan tombol view. Jika memang mencurigakan sebaiknya nomor segra diblokir. "Jangan klik. Segera block," tulis dia.

"Kita lengah dikit aja langsung jadi korban. Saldo di bank/ market place dll dikuras habis. Nomer HP kita dipakai utk menipu sana-sini," tegasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176485/whatsapp-M7cU_large.jpg
Cara Aman Kirim Foto Sekali Lihat di WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/16/3172340/whatsapp-3AlC_large.jpg
Cara Melihat Pesan WhatsApp yang Sudah Dihapus Pengirim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/57/3164397/whatsapp-SyNB_large.jpg
Apa Fungsi Scheduled Call di Fitur Baru WhatsApp
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/57/3149951/whatsapp-sePV_large.jpg
Dinilai Berisiko Tinggi, DPR AS Larang WhatsApp dari Semua Perangkatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/07/57/3145339/status_whatsapp_kini_bisa_dibagikan_pengguna_lain-7Bo0_large.jpg
WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Kini Status Bisa Dibagikan Pengguna Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/54/3135882/whatsapp-DZg1_large.jpg
Melonjak, Pengguna WhatsApp Tembus 3 Miliar
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement