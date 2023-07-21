Bocoran SUV Baru Mitsubishi yang Segera Rilis

JAKARTA - Mitsubishi dikabarkan akan segera merilis mobil sport utility vehicle (SUV) terbaru ke pasar Tanah Air. Mobil yang dimaksud adalah The New SUV yang dilaporkan akan dirilis pada Agustus mendatang.

Mobil baru ini digadang-gadang akan mirip dengan XFC Concept yang sebenarnya telah dipamerkan di beberapa kota besar di Indonesia. Lantas seperti apa spesifikasi mobil SUV baru Mitsubishi tersebut? Berikut ini bocorannya.

Menurut Tetsuhiro Tsuchida selaku Director of Sales & Marketing Division PT MMKSI, mobil SUV baru Mitsubishi ini akan hadir dengan mengusung desain futuristik. Pria asal Jepang itu juga mengungkapkan model terbaru ini ukurannya sedikit lebih besar.

"Tingkat kemiripan XFC Concept menjadi mobil The New SUV, sebenarnya agak sulit dijelaskan, tapi bisa dikatakan tingkat kemiripannya di atas 80 hingga 90 persen. The New SUV Mitsubishi kelasnya adalah compact SUV,” kata Tsuchida dikutip dari pernyataan resminya, Jumat (21/7/2023).

Meski demikian, tingkat kenyaman yang diberikan diklaim akan jauh lebih baik. Tsuchida juga memastikan mobil terbaru dari Mitsubishi akan memiliki desain futuristik dari eksterior hingga interior.

Berdasarkan penuturannya, Tsuchida mengatakan desain mobil tersebut menggunakan desain “Dynamic Shield” yang menjadi ciri khas Mitsubishi. Lampu depannya memiliki desain yang unik, yakni berbentuk “L” yang dipadukan dengan DRL.

Seperti bagian depan, pada sisi belakang juga dibuat futuristik dengan stop lamp yang berbentuk “T” untuk memberikan kesan elegan. Secara keseluruhan, bodi mobil ini sangat berotot yang menggambarkan kekuatan sebuah SUV.

Mobil ini juga diklaim bakal memberikan sensasi berkendara yang lebih nyaman berkat peningkatkan dari sisi handling. Itu juga dikombinasikan dengan ground clearance yang tinggi dan diameter roda yang cukup besar.

BACA JUGA: