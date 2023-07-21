5 Mobil SUV Bakal Tampil di GIIAS 2023, Ada Harga Rp300 Jutaan

JAKARTA - Deretan mobil SUV ini bakal mejeng di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS 2023). Rencananya, ajang tahunan itu akan kembali digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, pada 10-20 Agustus 2023.

Kehadiran mobil-mobil SUV ini menunjukkan perubahan tren di masyarakat yang mulai beralih dari MPV ke SUV. Hal ini karena mobil-mobil jenis ini memiliki ground clearance tinggi yang cocok dengan jalanan di Indonesia.

Kelebihan lainnya, SUV memiliki daya tampung dan fungsi yang tak kalah dari mobil MPV. Alasan inilah yang tampaknya membuat penjualan mobil SUV terus melambung setiap tahunnya.

Tahun ini, beberapa pabrikan otomotif memperkenalkan mobil SUV terbaik mereka di ajang GIIAS 2023. Penasaran mobil apa saja? Berikut ulasan lengkap Okezone.

1.Mazda CX-60

Eurokars Motor Indonesia selaku distributor Mazda di Indonesia memang masih merahasiakan jenis mobil yang akan mereka pamerkan di GIIAS 2023. Namun kabarnya, Mazda CX-60 akan memulai debutnya dalam ajang tersebut sebelum resmi dirilis di pasaran.

Secara tampilan, Mazda CX-60 memang tak jauh berbeda dengan para pendahulunya. Namun mobil SUV satu ini dikabarkan menawarkan tiga pilihan mesin: e-Skyactiv X, 6-silinder 3.000 cc, dan diesel 6-silinder 3.300 cc e-Skyactiv D. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 280 hp dan torsi 450 Nm.

2.Mitsubishi XFC

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia kabarnya akan memperkenalkan Mitsubishi XFC kepada pengunjung GIIAS 2023. Dari segi desain, mobil SUV satu ini mengusung desain Dynamic Shield yang menjadi ciri khas Mitsubishi.

Sementara dapur pacunya dibekali mesin bertenaga 1.500 cc dengan empat mode berkendara. Spesialnya lagi, mobil berbanderol Rp400 jutaan ini dibenamkan fitur Dynamic Sound Yamaha Premium, hasil kolaborasi dengan Yamaha Corporation.