Siswa SMK Bina Nusa Mandiri Ikuti Kompetisi Fight of Legends, Gampang Kok Mainnya

PARA siswa SMK Bina Nusa Mandiri hari ini mengikuti keseruan event school to school Fight of Legends. Sebanyak 40 siswa diajak merasakan game moba keluaran PT Esports Star Indonesia.

Mereka dibagi menjadi delapan team untuk saling bekerja sama memenangkan kompetisi mini ini. Salah satu siswa bernama Rio, sempat mengutarakan pengalaman serunya saat bermain game Fight of Legends.

"Menyenangkan yah, lumayan gampang juga mainnya," kata Rio, di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (21/7/2023).

Jika dibandingkan dengan game MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) lain, Rio mengaku Fight of Legends tak kalah menarik. Dari segi hero yang dihadirkan pun terbilang ciamik. "Game nya asik, hero hero nya udah okay,ini kita download dan ternyata gak kalah dari game moba lain," lanjut Rio.

Adapun Rio juga begitu senang Fight of Legends mendatangi sekolahnya, SMK Bina Nusa Mandiri. Di sela-sela suntuknya belajar, Rio bisa refreshing sejenak lewat kompetisi game moba satu ini. "Bagus juga sih, mengisi kegiatan kita jadi gak bosen, gak belajar aja tapi ada game nya juga," kata Rio.

Di samping itu, kompetisi Fight of Legends yang digelar oleh PT Esports Star Indonesia memang cukup sederhana. Namun setiap pemenang, mulai dari juara tiga hingga satu, berhak membawa pulang uang tunai ratusan ribu rupiah.

(Martin Bagya Kertiyasa)