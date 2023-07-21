Kepala SMK Bina Nusa Mandiri Antusias Sambut Fight of Legends : Memberi Pelajaran Bagi Siswa

SMK Bina Nusa Mandiri menjadi salah satu sekolah yang dikunjungi oleh Fight of Legends di bawah naungan PT Esports Star Indonesia. Kedatangan FOL tentu mendapat sambutan baik dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah.

Menurut Soparidah, Kepala SMK Bina Nusa Mandiri, acara pengenalan game Fight of Legends ini dirasa membawa pengaruh positif bagi para siswa. Tak sekedar hiburan semata, namun juga memberikan pelajaran.

"Kami sangat antusias dengan acara ini karena secara otomatis ini memberikan pelajaran bagi murid murid kami juga bahwa permainan game itu bukan semata mata untuk bermain game, tetapi mereka bisa mengambil ilmu pengetahuan," kata Soparidah, di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (21/7/2023).

Lewat event School to School Fight of Legends, Soparidah ingin para siswanya semakin bijak dalam bermain game. Mereka diharapkan mampu mengambil sisi positif seperti mencari taktik demi bisa memenangkan sesuatu.

"Bagaimana game bisa dipergunakan dengan bijaksana untuk mereka, sekaligus dijadikan pembelajaran untuk mereka," lanjut Soparidah.

Pihak sekolah pun tidak mempermasalahkan para siswa untuk bermain game. Hanya saja, mereka tetap butuh arahan dan bimbingan agar tidak menyalahgunakan waktu bermain game saat di sekolah.