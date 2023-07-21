Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Fight of Legends Sambangi SMK Bina Nusa Mandiri, Berharap Siswa Bisa Jadi Pro Player

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |13:12 WIB
Fight of Legends Sambangi SMK Bina Nusa Mandiri, Berharap Siswa Bisa Jadi Pro Player
Fight of Legends Goes to School.
A
A
A

GAME Fight of Legends di bawah naungan PT Esports Star Indonesia masih terus mengunjungi sekolah demi sekolah guna memperkenalkan keseruan game moba satu ini. Kali ini, FOL bertandang ke SMK Bina Nusa Mandiri.

Selain sosialisasi game Fight of Legends, siswa juga diajak untuk bertanding satu sama lain. Ya, mereka dibentuk menjadi delapan kelompok berisi lima orang di dalamnya.

"Kita mengadakan event school to school lewat pengenalan game fight of legends untuk mensosialisikan game fight of legend dalam bentuk kompetisi," kata Nielson Tanaya, Competition Section Head PT Esports Star Indonesia, di kawasan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (21/7/2023).

Nielson melihat E Sport game saat ini masih naik daun dan diganderungi muda-mudi. Untuk itulah, dia menilai bahwa hal ini dapat menjadi peluang karier bagi para siswa.

"Kita mau menyebarluaskan e sport sebagai sarana untuk siswa siswa agar bisa melihat bahwa game itu bukan hanya sebatas permainan tapi juga bisa difokuskan sebagai salah satu jenjang karier, yang sekarang lagi naik," lanjut Nielson Tanaya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita ototekno lainnya
