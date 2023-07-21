Kamu Bisa Dapat Rewards Gratis di Game Lola Bakery Lho!

HAI Sobat Gamer! Kamu bisa dapat rewards gratis di game Lola Bakery lho!

Lola Bakery adalah game match-3 hasil adaptasi salah satu karakter dari serial animasi MNC Animation, “Kiko”, yang tayang setiap hari Minggu di RCTI jam 08.00 WIB dengan judul Kiko. Lola Bakery merupakan game hasil produksi dari PT Esports Star Indonesia (ESI) dibawah naungan MNC Digital Entertainment.

Yuk langsung log in di game Lola Bakery untuk dapatkan banyak rewards. Nah, kamu bisa pergunakan rewards ini untuk membantu kamu mengumpulkan skor dan jadi Top Score di dalam Leaderboard game Lola Bakery.

Rewards yang bisa kamu dapatkan antara lain seperti, Power Up, Extra Lives, dan masih banyak lagi. Oh iya, di hari ke-7, kamu bisa mendapatkan hadiah Premium Box yang tentunya sangat spesial hanya untuk kamu.

Download aplikasi game Lola Bakery di Play Store dan App Store atau klik link berikut https://bit.ly/LolaBakeryOkeZone_Link . Untuk kamu yang sudah mempunyai game Lola Bakery, kamu bisa langsung update game Lola Bakery di gadget kamu.

(Martin Bagya Kertiyasa)