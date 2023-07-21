Ramaikan Pasar Indonesia, iFFALCON Rilis TV Sejuta Aplikasi dengan Harga Bersahabat di Kantong

JAKARTA- Tak mau kalah dengan pesatnya dunia tekonologi yang terus maju, iFFALCON ikut meramaikan pasar elektronik di Indonesia. Merek smart TV yang masih bagian dari TCL ini sukses dengan penjualan Google TV dan Android TV nomor satu di dunia dan memenangkan dua penghargaan inovasi CES 2023. iFFALCON berkomitmen untuk memberikan kemungkinan tanpa batas kepada generasi muda di seluruh dunia, hadir dengan produk TV berkualitas tinggi dan performa harga yang kompetitif.

Dirancang menyasar generasi muda, iFFALCON memang produk smart TV yang sengaja diciptakan untuk gaya hidup yang unik dan baru. Merek TV pintar yang telah mencapai berbagai pencapaian yang mengesankan ini, telah berhasil menjual 3 juta unit di seluruh dunia dan telah memasuki 16 negara, termasuk Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, Australia, Rusia, India, Pakistan, Vietnam, Singapura, Jepang, india, dan lainnya.

Tidak hanya itu, iFFALCON juga berpartisipasi dalam pameran elektronik terbesar di dunia, IFA2022, serta CES2023. Dengan lebih dari 150 pusat layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, iFFALCON berkomitmen untuk memberikan pengalaman pelanggan yang optimal.

Foto: Dok iFFALCON

Meramaikan kedatangannya IFFALCON mendarat di Lazada. iFFALCON memperkenalkan dua seri TV terbaiknya, yaitu Seri S52 dan Seri U62. Seri S52, dengan slogan "Smart TV for A Smarter Life," hadir dalam dua varian resolusi, yaitu HD/FHD dengan ukuran 32, 40, dan 43 inci. Dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti HDR10, Micro Dimming, dan Dolby Audio, Seri S52 menawarkan gambar yang cerah dan mulus serta suara yang jernih. Dengan sistem Smart TV tercanggih dan TV Android, penonton dapat menikmati film, acara TV, dan aplikasi terlengkap, terkini, dan dapat diperbaharui.