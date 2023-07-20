Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

iPhone 16 Pro Max Diperkirakan Punya Super Telephoto, Meluncur September 2024

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |19:20 WIB
iPhone 16 Pro Max Diperkirakan Punya Super Telephoto, Meluncur September 2024
Bocoran iPhone 16. (Foto: MacRumors)
A
A
A

SMARTPHONE terbaru Apple, iPhone 15 dikabarkan akan meluncur jelang akhir tahun ini. Tapi, belum juga iPhone 15 melucur, spesifikasi model terbaru iPhone 16 pun sudah banyak beredar di internet.

Secara khusus, iPhone 16 Pro Max, diperkirakan akan hadir pada September 2024. Perangkat ini akan memiliki fitur yang agak unik, menurut pembocor yang sudah terpecaya dari China, Digital Chat Station.

Menurutnya, iPhone 16 Pro Max akan dilengkapi dengan kamera zoom periskop "Super Telephoto". Pembocoran ini tampaknya mengacu pada kamera dengan panjang fokus lebih dari 300mm, mengingat iPhone 14 Pro Max saat ini harus puas dengan 77mm yang sangat kecil dan non-periskop.

September ini iPhone 15 Pro Max dikabarkan akan menandai debut periskop pada iPhone, dan tahun depan iPhone 16 Pro juga akan memiliki periskop, bukan yang "Super Telephoto". Jadi agaknya iPhone 16 Pro akan mendapatkan periskop iPhone 15 Pro Max, sedangkan iPhone 16 Pro Max akan memiliki sistem yang lebih canggih.

Kamera Super Telefoto sering digunakan dalam fotografi olahraga dan satwa liar, dan juga menarik untuk digunakan untuk potret, asalkan fotografer berada cukup jauh dari subjek.

Selain itu, sumber yang sama mengklaim kamera utama iPhone 16 Pro Max akan memiliki sensor 12% lebih besar (berukuran 1/1,14") dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max (1/1,28"). IPhone 15 Pro Max diharapkan tetap menggunakan perangkat keras pendahulunya.

