Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Promo Back Acer Diskon Heboh s.d Rp5 Jutaan di AladinMall + Gratis Ongkir!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |14:02 WIB
Promo Back Acer Diskon Heboh s.d Rp5 Jutaan di AladinMall + Gratis Ongkir!
AladinMall by Mister Aladin (foto: AladinMall by Mister Aladin)
A
A
A

Ketika putra dan putri kesayangan Anda sudah kembali masuk sekolah, jangan lupa dukung kebutuhannya untuk menyelesaikan tugas-tugas dengan laptop Acer. Brand yang satu ini sudah banyak sekali mengeluarkan laptop untuk anak sekolah.

Mau beli tapi lagi bokek alias tanggal tua? Tenang, karena Anda bisa mendapatkan promo laptop di AladinMall. Dapatkan diskon heboh laptop berkualitas hingga Rp5 jutaan yang berlaku untuk pembelian laptop Acer. Nggak cuma itu, Anda juga bisa mendapatkan gratis ongkos kirim (ongkir) tanpa batas lho!

Rekomendasi produk Acer yang wajib dibeli di AladinMall

ACER A514-54-32XQ - 14"/i3-1115G4/4GB/512GB/Win 11

Nikmati 20% performa lebih baik dibandingkan 10th Gen series (i3-1005G1). RAM & Storage juga bisa diupgrade untuk penyimpanan lebih besar dan performa yang lebih tinggi. Dapatkan produk ini seharga Rp6.349.000 saja dari Rp7.299.000.

ACER SWIFT 3 OLED SF314-71-74Y3 - 14/i7-12700H/16G/1T/W11

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/10/54/2952700/bisa-dilakukan-sendiri-begini-cara-memperbaiki-earphone-mati-sebelah-oi92ziprYy.jpg
Bisa Dilakukan Sendiri! Begini Cara Memperbaiki Earphone Mati Sebelah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/57/2936181/jangan-sampai-pendengaran-terganggu-ini-5-tips-aman-pakai-earphone-oIBqh6Gues.jpg
Jangan Sampai Pendengaran Terganggu, Ini 5 Tips Aman Pakai Earphone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/57/2916637/mengenal-smart-home-system-teknologi-canggih-untuk-hunian-idaman-qcjBJUaOAy.jpg
Mengenal Smart Home System, Teknologi Canggih untuk Hunian Idaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/57/2905157/serupa-tapi-tak-sama-kenali-perbedaan-tws-earbuds-dan-earphone-MP2LbjUiOK.jpeg
Serupa Tapi Tak Sama! Kenali Perbedaan TWS, Earbuds dan Earphone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/57/2895627/perhatikan-dulu-sebelum-membeli-inilah-alat-elektronik-dan-fungsinya-q6afvPrykL.jpg
Perhatikan Dulu Sebelum Membeli, Inilah Alat Elektronik dan Fungsinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/57/2887751/5-aksesoris-gadget-yang-wajib-dimiliki-untuk-aktivitas-sehari-hari-8d5zyBSYyI.jpeg
5 Aksesoris Gadget yang Wajib Dimiliki untuk Aktivitas Sehari-hari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement