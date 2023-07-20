Tahukah Kamu, Kuda Laut Jantan Ternyata Bisa Melahirkan!

TUGAS melahirkan biasanya diemban oleh betina. Namun berbeda dengan kuda laut, sang jantan lah yang harus memikirkan cara bagaimana anaknya bisa terlahir ke dunia dengan kondisi yang baik.

Kuda laut jantan adalah seorang ibu. Mereka melakukan ini dalam kantong mirip rahim lengkap dengan plasenta yang bisa ditemukan di ekor mereka, sebagaimana dihimpun dari How Stuff Works.

Kuda laut betina menghamili jantan dengan memasukkan telurnya ke dalam kantong di bagian depan ekornya. Nantinya si kuda laut jantan akan melepaskan sperma untuk membuahi sel telur tersebut.

Jantan lantas akan mengerami bayi-bayinya selama 34 hari. Para peneliti telah menemukan bahwa kuda laut jantan juga akan memberi mereka oksigen dan nutrisi selama proses pengeraman berlangsung.

Tim peneliti Australia telah menemukan mekanisme yang memungkinkan kuda laut jantan mepakuoan persalinan. Dalam studi yang diterbitkan di jurnal Placenta, kuda laut jantan melahirkan dengan cara yang tak biasa.