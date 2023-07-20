Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tahukah Kamu, Kuda Laut Jantan Ternyata Bisa Melahirkan!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |06:07 WIB
Tahukah Kamu, Kuda Laut Jantan Ternyata Bisa Melahirkan!
Kuda Laut Jantan Melahirkan. (Foto: Youtube/NatureFootage)
A
A
A

TUGAS melahirkan biasanya diemban oleh betina. Namun berbeda dengan kuda laut, sang jantan lah yang harus memikirkan cara bagaimana anaknya bisa terlahir ke dunia dengan kondisi yang baik.

Kuda laut jantan adalah seorang ibu. Mereka melakukan ini dalam kantong mirip rahim lengkap dengan plasenta yang bisa ditemukan di ekor mereka, sebagaimana dihimpun dari How Stuff Works.

Kuda laut betina menghamili jantan dengan memasukkan telurnya ke dalam kantong di bagian depan ekornya. Nantinya si kuda laut jantan akan melepaskan sperma untuk membuahi sel telur tersebut.

Jantan lantas akan mengerami bayi-bayinya selama 34 hari. Para peneliti telah menemukan bahwa kuda laut jantan juga akan memberi mereka oksigen dan nutrisi selama proses pengeraman berlangsung.

Tim peneliti Australia telah menemukan mekanisme yang memungkinkan kuda laut jantan mepakuoan persalinan. Dalam studi yang diterbitkan di jurnal Placenta, kuda laut jantan melahirkan dengan cara yang tak biasa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/56/2840072/kenapa-pegang-es-batu-super-dingin-malah-terasa-panas-7xI8VKw2PS.jpg
Kenapa Pegang Es Batu Super Dingin Malah Terasa Panas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/22/54/2835481/kenapa-jembatan-semanggi-dibuat-begini-penjelasan-sainsnya-zd15X5dKXy.jpg
Kenapa Jembatan Semanggi Dibuat? Begini Penjelasan Sainsnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/02/56/2807169/kenapa-serangga-kerap-terbang-mengelilingi-lampu-feVOveqEpd.jpg
Kenapa Serangga Kerap Terbang Mengelilingi Lampu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/25/56/2803757/ular-digigit-ular-lain-apakah-akan-keracunan-nx8Jbn7i4O.jpg
Ular Digigit Ular Lain, Apakah Akan Keracunan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/05/56/2741034/alasan-burung-tak-pernah-kesetrum-saat-bertengger-di-kabel-listrik-DTdadMNIYX.jpg
Alasan Burung Tak Pernah Kesetrum saat Bertengger di Kabel Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/20/16/2313384/tahukah-kamu-ini-yang-terjadi-jika-permen-karet-tertelan-Wy4fro0sgI.jpg
Tahukah Kamu, Ini yang Terjadi jika Permen Karet Tertelan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement