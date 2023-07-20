Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Sembunyikan Status Online di Instagram

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |10:11 WIB
Cara Sembunyikan Status Online di Instagram
Ilustrasi Instagram. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

CARA sembunyikan status online di Instagram sangat menarik untuk diulas. Pasalnya, cukup banyak yang tidak senang dengan kehadiran fitur ini, entah karena tidak ingin aktivitasnya di Instagram diketahui atau alasan lainnya.

Status online sendiri memungkinkan orang lain mengetahui jika kita sedang membuka aplikasi. Status online di Instagram bisa dilihat oleh pengguna melalui pesan pribadi atau biasa disebut direct message (DM).

Untuk mematikan online di Instagram bisa dilakukan dengan beberapa langkah mudah. Bisa lewat aplikasi Instagram yang diunduh dari App Store atau Google Play Store, atau bisa juga lewat Instagram versi browser.

Lantas bagaimana cara mematikan online di Instagram? Nah buat yang penasaran, berikut ini adalah langkah-langkahnya, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber.

Lewat aplikasi Instagram

- Pertama-tama, buka aplikasi Instagram di smartphone

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/57/3161137/instagram-EPmH_large.jpg
5 Cara Melihat Siapa yang Stalking IG Kita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/10/54/3129701/instagram-9xT3_large.jpg
Instagram Uji Coba Fitur Baru, Reels Hanya Bisa Diakses dengan Kode Rahasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/57/3073531/akun_instagram_ahmed_al_kaf_lenyap-zpSk_large.jpg
Akun Instagram Wasit Bahrain Vs Indonesia Ahmed Al Kaf Lenyap Usai Bikin Kontroversi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/57/3068611/instagram-cwNy_large.jpg
Heboh Isu Fitur Archive Bakal Dihapus Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/54/3047423/instagram-zZlm_large.jpg
Akhirnya Turki Pulihkan Akses ke Instagram Setelah Diblokir 9 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/54/3043695/instagram-50pN_large.jpg
Turki Blokir Instagram Gara-Gara Postingan Duka Ismail Haniyeh Dihapus
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement