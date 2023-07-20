Cara Sembunyikan Status Online di Instagram

CARA sembunyikan status online di Instagram sangat menarik untuk diulas. Pasalnya, cukup banyak yang tidak senang dengan kehadiran fitur ini, entah karena tidak ingin aktivitasnya di Instagram diketahui atau alasan lainnya.

Status online sendiri memungkinkan orang lain mengetahui jika kita sedang membuka aplikasi. Status online di Instagram bisa dilihat oleh pengguna melalui pesan pribadi atau biasa disebut direct message (DM).

Untuk mematikan online di Instagram bisa dilakukan dengan beberapa langkah mudah. Bisa lewat aplikasi Instagram yang diunduh dari App Store atau Google Play Store, atau bisa juga lewat Instagram versi browser.

Lantas bagaimana cara mematikan online di Instagram? Nah buat yang penasaran, berikut ini adalah langkah-langkahnya, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber.

Lewat aplikasi Instagram

- Pertama-tama, buka aplikasi Instagram di smartphone