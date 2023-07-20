Google Yakin AI Buatannya Bakal Bantu Jurnalis

GOOGLE memang tengah Artificial Intelligence (AI) terbaru mereka. AI ini pun diklaim dapat membantu jurnalis menulis berita.

Raksasa teknologi itu kabarnya telah menghadirkan robot penulis berita ke organisasi media besar, termasuk The New York Times, The Washington Post, dan News Corp.

Dikenal secara internal sebagai Genesis, tooIs AI ini dapat mengambil input, seperti detail peristiwa terkini, untuk menghasilkan konten secara otomatis. Sebuah sumber mengatakan bahwa Google menempatkan AI sebagai alat yang dapat bertindak sebagai asisten pribadi jurnalis.

Sebagaimana dihimpun dari Android Authority, tools AI dirancang untuk mengotomatiskan beberapa tugas jurnalis sehingga mereka dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting. Google disebut-sebut sangat yakin tools AI ini lebih kompeten daripada alat lainnya di pasaran.

Meski demikian, para eksekutif yang hadir untuk promosi perusahaan menggambarkannya sebagai hal yang meresahkan. Mereka mengatakan Google tampaknya menerima begitu saja upaya yang dilakukan oleh AI untuk melaporkan berita secara akurat dan berseni.

Sementara itu, juru bicara Google mengonfirmasi kepada The Times bahwa perusahaan sedang dalam pembicaraan dengan penerbit berita, terutama penerbit kecil, untuk berpotensi menyediakan alat yang mendukung AI kepada jurnalis mereka. Mereka diharapkan dapat memberi judul dan membuat gaya bahasa sendiri.

"Sederhananya, alat ini tidak dimaksudkan untuk, dan tidak dapat menggantikan peran penting yang dimiliki jurnalis dalam melaporkan, membuat, dan memeriksa fakta artikel mereka. Mereka dapat memberikan opsi untuk tajuk utama dan gaya penulisan lainnya," kata juru bicara Google.