Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Google Yakin AI Buatannya Bakal Bantu Jurnalis

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 21 Juli 2023 |09:10 WIB
Google Yakin AI Buatannya Bakal Bantu Jurnalis
Ilustrasi AI. (Foto: Freepik)
A
A
A

GOOGLE memang tengah Artificial Intelligence (AI) terbaru mereka. AI ini pun diklaim dapat membantu jurnalis menulis berita.

Raksasa teknologi itu kabarnya telah menghadirkan robot penulis berita ke organisasi media besar, termasuk The New York Times, The Washington Post, dan News Corp.

Dikenal secara internal sebagai Genesis, tooIs AI ini dapat mengambil input, seperti detail peristiwa terkini, untuk menghasilkan konten secara otomatis. Sebuah sumber mengatakan bahwa Google menempatkan AI sebagai alat yang dapat bertindak sebagai asisten pribadi jurnalis.

Sebagaimana dihimpun dari Android Authority, tools AI dirancang untuk mengotomatiskan beberapa tugas jurnalis sehingga mereka dapat fokus pada hal-hal yang lebih penting. Google disebut-sebut sangat yakin tools AI ini lebih kompeten daripada alat lainnya di pasaran.

Meski demikian, para eksekutif yang hadir untuk promosi perusahaan menggambarkannya sebagai hal yang meresahkan. Mereka mengatakan Google tampaknya menerima begitu saja upaya yang dilakukan oleh AI untuk melaporkan berita secara akurat dan berseni.

Sementara itu, juru bicara Google mengonfirmasi kepada The Times bahwa perusahaan sedang dalam pembicaraan dengan penerbit berita, terutama penerbit kecil, untuk berpotensi menyediakan alat yang mendukung AI kepada jurnalis mereka. Mereka diharapkan dapat memberi judul dan membuat gaya bahasa sendiri.

"Sederhananya, alat ini tidak dimaksudkan untuk, dan tidak dapat menggantikan peran penting yang dimiliki jurnalis dalam melaporkan, membuat, dan memeriksa fakta artikel mereka. Mereka dapat memberikan opsi untuk tajuk utama dan gaya penulisan lainnya," kata juru bicara Google.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180489/wamenkomdigi_nezar_patria-4fqx_large.jpeg
Wamenkomdigi Ungkap Indonesia Punya Pasar Digital Terbesar di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/16/3179377/nezar_patria-lNcw_large.jpeg
Wamenkomdigi Sebut Ada 2.800 Startup Kembangkan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156509/openai-k9tp_large.jpg
OpenAI Luncurkan ChatGPT Agent, Bisa Kerjakan Tugas Kompleks dan Riset Mendalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/56/3156455/ai-sLPp_large.jpeg
Pemerintah Siapkan Perpres Atur Penggunaan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/56/3154734/staf_ahli_bidang_sosial_ekonomi_dan_budaya_komdigi_r_wijaya_kusumawardhana-hoiP_large.jpg
Berisiko, Komdigi Tak Rekomendasikan Layanan Kesehatan Pakai AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/57/3154652/staf_ahli_bidang_sosial_ekonomi_dan_budaya_komdigi_r_wijaya_kusumawardhana-nPA4_large.jpg
Komdigi Godok Regulasi Penggunaan AI, Harap Segera Rampung
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement