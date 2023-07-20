Hadirkan Akses Mudah Konten Hiburan Digital ke Masyarakat, Vision+ dan XL SATU Resmikan Kerja Sama

DALAM rangka memperluas akses konten hiburan digital kepada masyarakat Indonesia, Vision+ meresmikan kerja sama dengan XL SATU. Penandatanganan kerja sama kedua pihak dilakukan oleh Chief Home Officer XL Axiata, Bernard Ho Swee Keong dan Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo di Jakarta.

Melalui kerja sama ini, kini pelanggan XL SATU bisa menikmati berbagai tayangan hiburan dari Vision+. Dalam rangka peluncuran kerja sama ini, XL SATU juga menawarkan paket promo khusus berlangganan 1 bulan, gratis 1 bulan paket Vision+ Premium Sport yang bisa dibeli melalui XL Home Entertainment Box mulai 20 Juli 2023. Paket tersebut bisa didapatkan seharga Rp 35.000,-.

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan, “Kami selalu berusaha memberikan lebih banyak konten terbaik untuk masyarakat Indonesia. Kerja sama dengan XL Axiata memastikan semakin banyak masyarakat Indonesia akan dapat mengakses Vision+ dengan internet berkualitas tinggi.

Kini, Vision+ sedang menyiarkan berbagai program olahraga live yang sayang untuk dilewati, seperti MotoGP dan BWF World Tour, tak lupa dengan original series baru dari berbagai genre yang dirilis setiap bulannya. Kehadiran layanan dari saluran Vision+ akan dapat memberikan kepuasan maksimal bagi pelanggan XL SATU.”

Bernard mengatakan, “Kami terus berinovasi dan bekerja sama dengan banyak partner untuk meningkatkan daya tarik dan manfaat layanan XL SATU bagi keluarga Indonesia. Salah satunya adalah dengan melengkapi tayangan-tayangan berkualitas yang bisa diakses melalui XL SATU.

Dengan menggandeng Vision+, salah satu penyedia tayangan hiburan terkemuka di Indonesia, kini pelanggan kami bisa menikmati lebih banyak lagi tayangan-tayangan berkualitas, termasuk saluran olahraga dunia, film, dan sinetron populer. Ke depan, kami akan terus meningkatkan dan memperkaya lagi konten-konten layanan XL Satu untuk memperkuat posisi XL Satu sebagai pilihan utama layanan FMC bagi masyarakat Indonesia.”

Vision+ menyediakan konten hiburan berbasis streaming dari berbagai genre, dengan lebih dari 25.000 jam Video on Demand dan ratusan channel lokal serta internasional, termasuk original series setiap terbaru setiap bulannya, sinetron, drama Korea, dan film box office.

Vision+ juga menyediakan acara olahraga langsung dari seluruh dunia, termasuk BWF, MotoGP, Formula E, Wimbledon, dan berbagai pertandingan sepak bola internasional.