Ini Keuntungan dari Kerjasama XL Satu dan Vision+

SALAH satu provider terkemuka di Indonesia, XL Satu Fiber resmi bekerjasama dengan Vision+ untuk memperluas akses konten hiburan digital kepada masyarakat Indonesia.

Penandatanganan kerja sama kedua pihak dilakukan oleh Chief Home Officer XL Axiata, Bernard Ho Swee Keong dan Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo di Gedung iNews Tower, pada Kamis (20/7/2023).

Group Head Product Strategy XL Axiata, Rendhita Putri mengatakan banyak keuntungan yang akan didapatkan pelanggan dari hasil kerjasama ini.

"Pelanggan akan merasakan layanan yang menyenangkan dan tambahan konten yang dipunya Vision+. Mereka punya option lebih gimana layanan yang ada di vision+ melalui XL Satu," ujar Rendhita saat ditemui MNC Portal.

Rendhita menambahkan pihaknya selalu berkomitmen untuk memberikan layanan produk yang menyenangkan dan berkualitas kepada pelanggan. "Adanya kerjasama dengan Vision+ dan mnc ini bisa memberikan layanan yang lebih menyenangkan untuk family di Indonesia dan juga pelanggan XL Satu dan new customer untuk XL Satu," tuturnya.

Dari kerjasama ini pihaknya juga memberikan beberapa promo dengan gratis satu bulan untuk merasakan terlebih dahulu gimana layanan dari Vision+.