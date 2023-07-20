Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Clarissa Tanoesoedibjo Harapkan Kerjasama dengan XL Satu Berjalan Panjang

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |19:18 WIB
Kerjasama Vision+ dan XL Satu. (Foto: MPI)
LAYANAN media streaming digital live TV dan Video On Demand (VOD) milik MNC Group, Vision+ resmi bekerjasama dengan XL Satu untuk memperluas akses konten hiburan kepada masyarakat.

Penandatanganan kerja sama kedua pihak dilakukan oleh Chief Home Officer XL Axiata, Bernard Ho Swee Keong dan Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo di Gedung Ines Tower. Melalui kerja sama ini, kini pelanggan XL Satu bisa menikmati berbagai tayangan hiburan dari Vision+.

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo tentunya menyambut baik kerjasama ini. Dia berharap dengan adanya kerjasama ini bisa memberikan akses tontonan berkualitas dengan jaringan internet yang mumpuni.

"Kita selalu memberikan konten terbaik untuk Masyarakat Indonesia. Kini, Vision+ sedang menyiarkan berbagai program olahraga live yang sayang untuk dilewati, seperti MotoGP dan BWF World Tour, tak lupa dengan original series baru dari berbagai genre yang dirilis setiap bulannya, ujar Clarissa kepada MNC Portal.

Clarissa pun berharap kerjasama ini bisa berjalan panjang dan lancar, sehingga masyarakat Indonesia khususnya pelanggan XL bisa menikmati konten Vision+ yang luas dari konten sports, drama, dan lain sebagainya.

