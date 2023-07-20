Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Perluas Akses Konten Hiburan, Vision+ dan XL Satu Resmi Jalin Kerjasama

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |18:54 WIB
Kerjasama Vision+ dan XL Axiata.
A
A
A

VISION+ resmi menjalin kerjasama dengan XL Satu untuk memperluas konten hiburan digital kepada masyarakat Indonesia. Penandatanganan kerja sama kedua pihak dilakukan oleh Chief Home Officer XL Axiata, Bernard Ho Swee Keong dan Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo di Jakarta. 

Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo mengatakan Vision+ selalu berusaha memberikan lebih banyak konten terbaik untuk masyarakat Indonesia. Kerjasama dengan XL Axiata dilakukan demi memastikan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia akan dapat mengakses Vision+ dengan internet berkualitas tinggi.

"Kini, Vision+ sedang menyiarkan berbagai program olahraga live yang sayang untuk dilewati, seperti MotoGP dan BWF World Tour, tak lupa dengan original series baru dari berbagai genre yang dirilis setiap bulannya. Kehadiran layanan dari saluran Vision+ akan dapat memberikan kepuasan maksimal bagi pelanggan XL Satu," ujar Clarissa Tanoesoedibjo.

Clarissa menambahkan dalam rangka peluncuran kerjasama ini Vision+ dan XL Satu akan memberikan promo menarik untuk pelanggan.

"Kami memberikan promo selama satu bulan untuk Vision+ Premium Sports dalam 30 hari yang bisa dibeli melalui XL Home Entertainment seharga Rp35 ribu dimulai 20 Juli 2023 ini," jelasnya.

Di sisi lain, Chief Home Officer XL Axiata, Bernard Ho Swee Keong mengaku pihaknya sudah pernah menjalin kerjasama dengan Vision+. Dan kami percaya bahwa pada dasarnya kolaborasi dengan VISION+ ini adalah peluang yang baik untuk memberikan layanan yang baik bagi pelanggan.

"Tidak hanya dalam hal konektivitas tetapi juga dalam kebutuhan digital. Ini adalah sesuatu yang akan kami prioritaskan, dan kami sangat senang atas kolaborasi ini yang akan berkelanjutan lebih banyak di masa yang akan datang,” jelas Bernard Ho Swee Keong.

