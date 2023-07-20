5 Cara Mengatasi Live Location WA Tidak Update

ADA 5 cara mengatasi live location WhatsApp yang tidak update. Live location memang biasanya kita share ke rekan atau orang-orang agar kontak tersebut mengetahui keberadaan kita.

Tapi, terkadang ada bug di WhatsApp yang membuat titik lokasi kita tidak bergerak, padahal kita sedang dalam perjalanan. Tentu saja, lawan kontak yang kita kirimkan live location akan mempertanyakannya.

Nah, seperti dilansir dari berbagai, berikut 5 cara mengatasi live location WhatsApp tidak update, seperti dilansir dari berbagai sumber:

Cek Versi WhatsApp

Nah, sebelum memeriksa kondisi lainnya, coba cek dulu apakah Anda sudah menggunakan WhatsApp dengan versi yang terbaru. Pasalnya, akan terjadi ketidak-sinkronan data whatsapp yang membuat bugs.

Mulai Ulang Layanan Lokasi

Masalah sementara mungkin berhubungan dengan layanan situs ponsel dan WhatsApp dapat mendeteksi lokasi. Dengan waktu yang tidak lama, cara ini bisa digunakan yaitu menonaktifkan dan mengaktifkan kembali layanan lokasi yang ada di ponsel.

Aktifkan GPS dengan Mode Ketepatan yang Tinggi

Memang hal yang mudah untuk membagikan lokasi di WhatsApp, tetapi sebelum melakukan hal tersebut cek lokasi/GPS ponsel terlebih dahulu. Agar lokasi yang dibagikan tepat dan akurat maka harus mengaktifkan gps mode ketepatan yang tinggi. Dikarenakan, ponsel android biasanya terdapat 2 tipe pengaturan yaitu GPS dengan ketepatan tinggi dan rendah.

Upate IOS atau OS Ponsel

Bukan hanya mengupdate aplikasi WhatsApp, hal yang bisa dilakukan berikutnya yaitu mengupdate IOS atau OS ponsel. Biasanya masalah ini terjadi pada Handphone android.