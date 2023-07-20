Kominfo Bakal Minta Operator Seluler Cegah WhatsApp dan SMS Judi Online

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan pihak operator seluler untuk menangani promosi konten judi online melalui metode pesan singkat secara massal (SMS blast). Selain SMS, WhatsApp tentang judi online juga akan dibatasi.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut akan brtkoordinasi dengan operator seluler, sehingga dapat memiliki sistem atau mekanisme supaya WA blast dan SMS blast-nya tidak digunakan untuk hal-hal perjudian online itu.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menambahkan, pihaknya telah membahas rencana kerjasama dengan operator seluler tersebut.

"SMS (blast) ini yang tadi kami bahas dalam rapim untuk bagaimana bekerja sama dengan operator (seluler) memastikan SMS blasting ini, juga mengawasi apa yang di-blasting," kata Semuel seperti dilansir dari Antara.

Menurut Semuel, metode SMS blast menjadi modus baru yang dilakukan oknum untuk menawarkan judi online. Oknum terkait biasanya mulai menjalankan aktivitas SMS blasting pada malam hari sebelum pertandingan bola dimulai.

Di samping SMS blast dan WA blast, Kemenkominfo juga mengambil langkah tegas untuk menangani persebaran konten judi online melalui platform lainnya termasuk website dan media sosial.

Sejak 2018 hingga 19 Juli 2023, Kemenkominfo telah melakukan pemutusan akses (takedown) terhadap 846.047 konten perjudian online. Bahkan tercatat sebanyak 11.333 konten perjudian online telah diputus aksesnya dalam rentang waktu 13-19 Juli 2023.

"Terkait judi online, memang semuanya itu dari luar negeri. Itu kita tengarai dia biasanya berpusat di negara-negara yang di mana judi diatur, jadi mereka bukan pelanggaran di negaranya," kata Semuel.