Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Update Wear OS 3, Kini Balas WhatsApp Bisa dari Smartphone

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |17:18 WIB
Update Wear OS 3, Kini Balas WhatsApp Bisa dari Smartphone
Wear OS 3. (Foto: GSM Arena)
A
A
A

WHATSAPP akhirnya secara resmi tersedia untuk jam tangan pintar atau Wear OS. Sebelumnya, versi beta telah keluar selama beberapa bulan, tetapi akhirnya build yang stabil dan telah selesai keluar.

Aplikasi ini memungkinkan Anda memulai percakapan baru, membalas pesan dengan teks, mengirim pesan suara, menggunakan emoji, dan menerima panggilan dari pergelangan tangan Anda. Untuk menginstal dan menggunakannya, Anda harus memiliki jam tangan pintar Wear OS 3.

Melansir GSM Arena, jika jam tangan pintar Wear OS 3 Anda memiliki konektivitas data selulernya sendiri, Anda dapat melakukan semua ini tanpa harus mendekatkan ponsel dan terhubung ke jam tangan Anda.

Aplikasi ini meluncur tepat satu minggu sebelum acara Samsung Unpacked, di mana perusahaan Korea tersebut akan mengumumkan jam tangan pintar Wear OS baru. Selain itu, Google juga telah mengumumkan pada Mei bahwa Spotify akan merilis aplikasi Wear OS-nya tahun ini.

Kedatangan Wear OS 3 pun menjadi merupakan tonggak sejarah yang cukup besar untuk smartwatch. Pasalnya, dengan pembaruan ini maka akan meningkatkan kinerja yang besar, fitur-fitur baru, seperti peralihan aplikasi, tampilan jam yang ditingkatkan, dan pengalaman pelacakan kebugaran yang akan diberdayakan oleh Fitbit milik Google.

Sayangnya, fitur ini baru datang ke sejumlah jam tangan pintar Wear OS tertentu saja. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa perangkat smartwatch sebelum membelinya guna memastikan apakah kompatibel dengan update terbaru.

Apapun smartwatch Wear OS yang Anda pilih, itu harus sesuai dengan gaya hidup Anda. Seperti pelacak kebugaran, Anda perlu memahami untuk apa Anda sebenarnya akan menggunakan jam tangan pintar Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/57/3152390/xiaomi_redmi_watch_5_lite-m3pX_large.jpg
3 Jam Tangan Olahraga di Bawah Rp1 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/57/3088848/smartwatch_coros_pace_pro-ETUQ_large.jpg
Intip Spesifikasi Smartwatch Coros Pace Pro yang Dibanderol Rp6 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/57/3002083/coros_vertix_2s-FdMY_large.jpg
COROS Luncurkan Smartwatch Olah Raga dan Petualangan VERTIX 2S, Intip Fitur dan Harganya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/06/57/2896021/perang-5-merek-smartwatch-di-indonesia-mana-yang-unggul-E8hSyevPrm.JPG
Perang 5 Merek Smartwatch di Indonesia, Mana yang Unggul?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/16/57/2883994/5-smartwatch-rp5-jutaan-dengan-fitur-terbaik-2F9z0o1QO2.jpeg
5 Smartwatch Rp5 Jutaan dengan Fitur Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/57/2866816/kata-studi-gelang-smartwatch-jadi-tempat-bakteri-berbahaya-5YoGosBIw0.jpg
Kata Studi: Gelang Smartwatch Jadi Tempat Bakteri Berbahaya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement