Update Wear OS 3, Kini Balas WhatsApp Bisa dari Smartphone

WHATSAPP akhirnya secara resmi tersedia untuk jam tangan pintar atau Wear OS. Sebelumnya, versi beta telah keluar selama beberapa bulan, tetapi akhirnya build yang stabil dan telah selesai keluar.

Aplikasi ini memungkinkan Anda memulai percakapan baru, membalas pesan dengan teks, mengirim pesan suara, menggunakan emoji, dan menerima panggilan dari pergelangan tangan Anda. Untuk menginstal dan menggunakannya, Anda harus memiliki jam tangan pintar Wear OS 3.

Melansir GSM Arena, jika jam tangan pintar Wear OS 3 Anda memiliki konektivitas data selulernya sendiri, Anda dapat melakukan semua ini tanpa harus mendekatkan ponsel dan terhubung ke jam tangan Anda.

Aplikasi ini meluncur tepat satu minggu sebelum acara Samsung Unpacked, di mana perusahaan Korea tersebut akan mengumumkan jam tangan pintar Wear OS baru. Selain itu, Google juga telah mengumumkan pada Mei bahwa Spotify akan merilis aplikasi Wear OS-nya tahun ini.

Kedatangan Wear OS 3 pun menjadi merupakan tonggak sejarah yang cukup besar untuk smartwatch. Pasalnya, dengan pembaruan ini maka akan meningkatkan kinerja yang besar, fitur-fitur baru, seperti peralihan aplikasi, tampilan jam yang ditingkatkan, dan pengalaman pelacakan kebugaran yang akan diberdayakan oleh Fitbit milik Google.

Sayangnya, fitur ini baru datang ke sejumlah jam tangan pintar Wear OS tertentu saja. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa perangkat smartwatch sebelum membelinya guna memastikan apakah kompatibel dengan update terbaru.

Apapun smartwatch Wear OS yang Anda pilih, itu harus sesuai dengan gaya hidup Anda. Seperti pelacak kebugaran, Anda perlu memahami untuk apa Anda sebenarnya akan menggunakan jam tangan pintar Anda.