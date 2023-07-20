Advertisement
TECHNO

Viral Grumpy Frog Pengganti Grumpy Cat, Jadi Celebrity Baru Internet

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |16:17 WIB
Viral Grumpy Frog Pengganti Grumpy Cat, Jadi Celebrity Baru Internet
Grumpy Frog. (Foto: Twitter)
ANDA pasti pernah melihat meme tentang Grumpy Cat, kucing penggerutu. Kucing bernama Tardar Sauce itu menjadi celebrity di internet lantaran fotonya yang tampak menggerutu.

Tardar pun menjadi salah satu kucing paling populer di internet, meskipun dia sudah meninggal pada usia 7 tahun. Nah, kini internet dihebohkan dengan kehadiran katak penggerutu atau grumpy frog.

Grumpy Toad

Katak tersebut adalah Katak hujan hitam (Breviceps fuscus), yang tinggal di lereng berhutan pegunungan lipatan Cape selatan, Afrika Selatan. Selain menjadi meme terkenal, katak hujan hitam juga memiliki banyak sifat tidak biasa yang membuat mereka menjadi makhluk yang menarik.

Sebagai permulaan, tidak seperti kebanyakan katak lainnya, tubuh mereka yang bulat dan pendek serta kaki yang pendek membuat mereka buruk dalam berenang dan melompat. Namun, mereka sangat pandai menggali, dan menghabiskan banyak waktu di bawah tanah.

"Mereka menggali mundur ke dalam tanah menggunakan kaki belakang mereka, yang memiliki tuberkel penggali khusus," kata Jeanne Tarrant, manajer perlindungan Amfibi Terancam di Endangered Wildlife Trust seperti dilansir dari Live Science.

"Menggunakan kaki belakang mereka, mereka menggeser tanah dengan perlahan berputar untuk menghilang di bawah permukaan," tambahnya.

