4 Tips Hasilkan Foto Keren saat Nonton Konser, Cuma Modal Kamera Handphone

SALAH satu hal yang tidak terlewatkan saat menonton konser musik adalah merekam para performer yang tengah tampil. Biasanya, kita memang menggunakan posel sebagai salah satu sarana untuk merekam.

Apalagi, kini kamera di handphone tidak kalah dari kamera profesional, meskipun secara fungsional gambar yang dihasilkam kamera profesional lebih baik karena tidak dapat menyesuaikan pencahayaan, warna, atau zoom sebaik kamera.

Tapi, bukan berarti merekam dengan handphone akan menghasilkan gambar seadanya loh, Anda bisa juga membuat gambar yang bagus menggunakan kamera handphone. Penikmat musik dan fotografer Insider Joey Hadden pun memberikan empat tips mengambil gambar di konser dengan kamera ponsel, seperti dikutip Antara dari Insider.

Buat foto hitam putih

Dalam hal mengambil potret apa pun, Hadden mengatakan menangkap warna kulit yang tepat dari orang tersebut adalah suatu keharusan. Ketika konser, menangkap warna alami bisa sangat sulit karena musisi dan instrumen disorot lampu panggung yang selalu berubah warna.

Pencahayaan seperti itu sering membuat gambar keluar dengan wajah objek foto menjadi merah atau biru. Salah satu cara menyiasati fotografi panggung dengan ponsel adalah membuat foto menjadi hitam putih.

Untuk melakukan itu, pengguna dapat membuka Instagram atau aplikasi pengeditan lainnya dan mengubah rona warna dan saturasi menjadi nol. Pengaturan itu dapat membuat gambar lebih menonjol karena tanpa warna yang berlebihan, pemirsa dapat fokus pada detail seperti ekspresi wajah.

Jadikan penonton sebagai subjek latar

Jika berada terlalu jauh dari panggung, subjek foto konser yang luar biasa bukan lagi bandnya. Fokuskan foto pada lingkungan sekitar, yaitu kerumunan penonton, untuk menemukan subjek latar depan yang menangkap peristiwa tersebut.