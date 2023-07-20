Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kerap Beri Jawaban Bodoh, ChatGPT Mulai Ditinggalkan Pengguna

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |13:14 WIB
Kerap Beri Jawaban Bodoh, ChatGPT Mulai Ditinggalkan Pengguna
ChatGPT. (Foto: Reuters)
A
A
A

CHATBOT buatan OpenAI, ChatGPT, adalah sistem kecerdasan buatan yang berfungsi melakukan interaksi dalam percakapan berbasis teks. Tapi, saat ini platform tersebut kerap menampilkan jawaban bodoh sehingga ditinggalkan penggunanya.

Melansir Techradar, menurut SimilarWeb, trafik ke situs ChatGPT milik OpenAI turun hampir 10 persen dibandingkan bulan lalu. Sementara metrik dari Sensor Tower juga menunjukkan bahwa pengunduhan aplikasi di iOS juga mengalami penurunan.

Seperti yang dilaporkan oleh Insider, pengguna berbayar dari model GPT-4 mengeluh di media sosial dan forum OpenAI tentang penurunan kualitas output dari chatbot. Jawaban yang diberikan memang lebih cepat, tapi kualitasnya sangat rendah.

Peter Yang, pimpinan produk Roblox, menggunakan Twitter untuk mengecam hasil kerja chatbot baru-baru ini. Ia mengatakan bahwa ChatGPT saat ini memiliki kualitas yang sangat buruk.

Seorang pengguna dalam sebuah forum mengatakan bahwa pengalaman menggunakan GPT-4 baru-baru ini terasa “seperti mengendarai Ferrari selama sebulan dan tiba-tiba berubah menjadi pikap tua”.

Berdasarkan penuturan para pengguna, ada satu titik beberapa pekan lalu, di mana GPT-4 menjadi jauh lebih cepat tetapi mengorbankan performa. Komunitas AI berspekulasi hal ini disebabkan oleh pergeseran etos desain OpenAI di balik model pembelajaran mesin yang lebih kuat.

Developer memecahnya menjadi beberapa model yang lebih kecil yang dilatih di area tertentu. Itu dapat bertindak bersama-sama untuk memberikan hasil akhir yang sama sekaligus lebih ringan untuk dijalankan oleh OpenAI.

OpenAI belum secara resmi mengonfirmasi hal ini, karena belum ada perubahan besar pada cara kerja GPT-4. Tapi, Sharon Zhou, CEO perusahaan pembuat AI Lamini, mengatakan ide multi-model sebagau langkah alami berikutnya dalam mengembangkan GPT-4.

