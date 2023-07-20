Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Sudah Diujicoba Internal, Kapan AppleGPT Diluncurkan?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |12:13 WIB
Sudah Diujicoba Internal, Kapan AppleGPT Diluncurkan?
AppleGPT. (Foto: Cointelegraph)
A
A
A

PENGEMBANGAN kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memang terus dilakukan banyak perusahaan teknologi raksasa. Apalagi AI yang diluncurkan OpenAI, ChatGPT, booming di masyarakat.

Nah, salah satu yang ikut berlomba untuk mengembangkan Chatbot adalah Apple. Apple pun mengembangkan dan melakukan uji coba robot percakapan pintar buatan mereka yang diyakini bernama AppleGPT.

Kecerdasan buatan itu dibuat guna menyaingi chatbot-chatbot yang telah beredar saat ini seperti ChatGPT milik OpenAI, Bard buatan Microsoft, Azure milik Microsoft, dan LLAMA yang jadi kolaborasi Meta dan Microsoft.

Diam-diam Apple tengah mengembangkan sebuah rencana kerja berbasis kecerdasan buatan yang diberi kode Ajax. Melalui Ajax, Apple berupaya membuat bahasa besar, yang merupakan sistem berbasis AI guna memiliki kemampuan yang setara seperti ChatGPT dan Bard

Mark Gurman, analis teknologi dari Bloomberg mengatakan upaya tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun ini. Dia bahkan yakin Apple GPT sebenarnya sudah siap untuk digunakan. Hanya saja menurut dia Apple belum bisa menentukan strategi yang tepat kapan AppleGPT bisa diluncurkan ke masyarakat.

"Secara umum CEO Apple, Tim Cook, selalu berhati-hati dalam mengomentari banjir layanan kecerdasan buatan baru. Dia selalu mengingatkan teknologi itu memiliki potensi tapi masih ada sejumlah masalah yang perlu diselesaikan," tulis Mark Gurman di akun Twitter resmi miliknya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Chatbot AI Teknologi AppleGPT apple
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/16/3169703/apple-LNv5_large.jpg
Eksekutif AI Apple Dikabarkan Mundur, Ramai-Ramai Pindah ke Meta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/16/3168253/apple-LPsY_large.jpg
Apple Digugat Penulis karena Pakai Buku Bajakan Latih Sistem AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/57/3165079/apple-ldDF_large.jpg
Apple Disebut Bakal Gunakan Gemini untuk Tenagai Siri Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/57/3163022/elon_musk-tz1i_large.jpg
Kisruh Apple dan Musk Gara-Gara Grok dan X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/57/3161802/apple-3jXF_large.jpg
Apple Intelligence Bakal Gunakan GPT-5 di iOS 26 Sebelum Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/57/3152592/apple_vision_pro-vkQK_large.jpg
Vision Pro Bikin Mabuk Perjalanan, Apple Kembangkan Fitur Baru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement