Sudah Diujicoba Internal, Kapan AppleGPT Diluncurkan?

PENGEMBANGAN kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) memang terus dilakukan banyak perusahaan teknologi raksasa. Apalagi AI yang diluncurkan OpenAI, ChatGPT, booming di masyarakat.

Nah, salah satu yang ikut berlomba untuk mengembangkan Chatbot adalah Apple. Apple pun mengembangkan dan melakukan uji coba robot percakapan pintar buatan mereka yang diyakini bernama AppleGPT.

Kecerdasan buatan itu dibuat guna menyaingi chatbot-chatbot yang telah beredar saat ini seperti ChatGPT milik OpenAI, Bard buatan Microsoft, Azure milik Microsoft, dan LLAMA yang jadi kolaborasi Meta dan Microsoft.

Diam-diam Apple tengah mengembangkan sebuah rencana kerja berbasis kecerdasan buatan yang diberi kode Ajax. Melalui Ajax, Apple berupaya membuat bahasa besar, yang merupakan sistem berbasis AI guna memiliki kemampuan yang setara seperti ChatGPT dan Bard

Mark Gurman, analis teknologi dari Bloomberg mengatakan upaya tersebut sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun ini. Dia bahkan yakin Apple GPT sebenarnya sudah siap untuk digunakan. Hanya saja menurut dia Apple belum bisa menentukan strategi yang tepat kapan AppleGPT bisa diluncurkan ke masyarakat.

"Secara umum CEO Apple, Tim Cook, selalu berhati-hati dalam mengomentari banjir layanan kecerdasan buatan baru. Dia selalu mengingatkan teknologi itu memiliki potensi tapi masih ada sejumlah masalah yang perlu diselesaikan," tulis Mark Gurman di akun Twitter resmi miliknya.