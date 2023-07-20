Hacker Kembangkan WormGPT, AI Jahat yang Siap Mengacaukan Dunia

PENGEMBANGAN artificial intelligence (AI) memang tengah gencar dilakukan oleh perusahaan maupun negara. Memang, AI dimaksudkan untuk membantu manusia dalam kegiatan sehari-hari.

Salah satu AI yang paling sering digunakan adalah Chatbot. Namun menurut perusahaan keamanan siber SlashNext, tidak semua chatbot AI bisa memberikan manfaat, karena ada juga yang justru sangat berbahaya.

Yang baru saja berhasil diidentifikasi adalah chatbot AI bernama WormGPT. Chatbot AI yang satu ini banyak beredar di forum kejahatan dunia maya dan juga di dark web yang memang dirancang khusus untuk aktivitas kejahatan di ranah digital.

Sebagaimana dihimpun dari Metro, WormGPT merupakan modul AI dengan fitur di luar chatbot tradisional termasuk dukungan karakter tak terbatas, retensi memori obrolan, dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan bersifat ilegal.

BACA JUGA: Cara nonton Yandex di Google Chrome

Alat tersebut diduga dilatih pada berbagai sumber data, terutama berkonsentrasi pada data terkait malware hingga membuatnya mampu menghasilkan email yang tidak hanya persuasif tetapi juga licik guna memuluskan serangan phishing yang canggih.

Pada dasarnya, ini adalah ChatGPT tanpa batasan etis. WormGPT ini digadang-gadang dapat menimbulkan ancaman berskala besar jika jatuh ke tangan para penjahat siber, bahkan yang paling tidak berpengalaman sekalipun.