HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Resmi Hadir di Malaysia, Harga Tesla Jauh Lebih Murah Dibanding Indonesia

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Kamis, 20 Juli 2023 |15:03 WIB
Resmi Hadir di Malaysia, Harga Tesla Jauh Lebih Murah Dibanding Indonesia
Tesla Y Resmi Hadir di Malaysia (Foto: Tesla)
KUALA LUMPUR - Tesla akhirnya resmi hadir di Malaysia, Kamis (20/7/2023). Kehadiran mobil listrik buatan Elon Musk itu ditandai dengan peluncuran merek resmi di Pavilion, Kuala Lumpur.

Dalam peresmian tersebut dirilis juga mobil listrik buatan Tesla yang akan dijajakan di negeri jiran tersebut. Untuk penjualan perdana, Tesla lebih dulu menjual Tesla Model Y produksi 2023.

Resmi Hadir di Malaysia, Harga Tesla Jauh Lebih Murah Dibanding Indonesia

Total ada tiga varian Tesla Model Y yang dipasarkan di Malaysia. Ketiganya adalah Tesla Model Y Standard Range RWD, Tesla Model Y Long Range AWD, dan Tesla Model Y Performance AWD.

Menariknya ketiga varian Tesla itu justru jauh lebih murah dibanding harga Tesla Model Y yang dijual di Indonesia. Varian entry level Tesla Model Y Standard Range RWD dijual di harga 199.000 Ringgit atau mencapai Rp653 juta.

Begitu juga dengan Tesla Model Y Longe Range AWD yang dijual di harga 246.000 Ringgit atau mencapai Rp807,6 juta. Varian termahal Tesla Model Y Performance AWD juga masih lebih murah dibanding di Indonesia karena dijual di angka 288.000 Ringgit atau sekitar Rp945,5 juta.

Daftar harga tersebut memang jauh lebih kompetitif dibanding dengan harga Tesla Model Y di Indonesia yang rata-rata dibawa ke Tanah Air melalui importir umum (IU).

Ambil contoh Prestige Motor, importir umum yang dimiliki oleh pengusaha terkenal Rudy Salim. Di situs resmi Prestige Cars, Tesla Model Y dijual di harga Rp1,8 miliar.

Itu pun harga tesla Model Y entry level yakni Standard Range RWD. Harganya bisa tiga kali lipat dari varian sama yang dijual di Malaysia.

Hadirnya Tesla di Malaysia memang jadi skema yang menguntungkan buat masyarakat Malaysia. Pasalnya mereka langsung mendapatkan mobil-mobil yang memang sesuai dengan harga pabrikan.

Berbeda dengan Indonesia yang masih mendapatkan mobil listrik buatan Tesla melalui pasar abu-abu atau grey market yakni importir umum.

Belum lagi jika nantinya Tesla benar-benar terbujuk oleh permintaan Perdana Menteri Malaysia yang meminta agar mereka membangun pabrik di negeri jiran tersebut.

