Skin Lucu-Lucu Jadi Daya Tarik Game Fight of Legends di Mata Gamers Perempuan

GAME online umumnya hanya disukai oleh kalangan pria. Hanya saja pemandangan berbeda terlihat saat PT Esport Star Indonesia (ESI) menyambangi SMK PGRI 2 Depok, Jawa Barat dalam rangka Fight of Legends Goes to School.

Dalam acara tersebut PT ESI mengadakan berbagai games menarik. Sebut saja mini kompetisi Fight of Legends dan Instagram Competition.

Uniknya kedua lomba tersebut justru diminati oleh siswa SMK PGRI 2 Depok saja. Para siswi yang datang juga ikut aktif mengikuti kedua lomba tersebut.

Mereka tidak hanya serius memainkan ikut lomba Instagram tapi juga aktif bermain game Fight of Legends. Ternyata bagi mereka game tersebut memiliki karakter dan skin yang sangat menarik.

"Ada skin yang menarik dan lucu-lucu. Jadi cewek-cewek suka juga mainnya," ujar Syifa, siswi SMK PGRI 2 Depok, Jawa Barat.

Dia mengatakan permainan Fight of Legend ini membuatnya menjadi menyukai game online. Sebab mudah dimainkan dan memiliki skin-skin yang menarik perhatiannya.

Sementara Desi, siswi SMK PGRI 2 Depok, yang juga menang lomba Instagram mengaku senang akan kehadiran acara Fight of Legends Goes to School di sekolahnya. Selain menang lomba Instagram, dia juga jadi tertarik dengan game Fight of Legends.

"Senang banget di awal sekolah ada acara sepertii ni," ucapnya.