Adu Kamera Realme 11 Pro+ 5G Vs Samsung Galaxy S23 Ultra, Sama-Sama 200 MP!

REALME 11 Pro+ 5G telah hadir di pasar Indonesia. Smartphone yang satu ini dibekali dengan kamera beresolusi tinggi, yakni sebesar 200MP yang sama seperti Samsung Galaxy S23 Ultra yang meluncur beberapa bulan lalu.

Dalam momen peluncuran, Michonne Wang selaku Marketing Director Realme Indonesia mengklaim bahwa smartphone baru Realme ini mampu memberikan pengalaman fotografi luar biasa dalam hal zoom dan piksel tinggi.

Lantas bagaimana jika Realme 11 Pro+ 5G dibandingkan dengan Samsung Galaxy S23 Ultra? Mana yang lebih oke? Nah untuk menemukan jawabnya, simak paparan berikut, sebagaimana dihimpun dari berbagai sumber.

Realme 11 Pro+ 5G

Realme 11 Pro+ 5G disebut sebagai smartphone pertama di dunia dengan 200MP 4x SuperZoom Camera. Smartphone terbaru Realme ini juga dibekali OIS untuk meredam getaran serta teknologi Auto-zoom yang mampu membentuk komposisi foto ideal.

Disematkan pula Moon Mode yang digadang-gadang dapat mempermudah pengguna menangkap foto bulan. Selain itu ada juga mode Handheld Starry Sky yang memungkinkan pengguna memotret langit berbintang dengan praktis.

Realme 11 Pro+ 5G turut membawa filter Cinematic, Crisp, dan Tranquil. Tak lupa dihadirkan pula watermark khusus untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada pengguna untuk ide fotografi mereka.

Adapun sensor kameranya sendiri menggunakan Samsung ISOCELL HP3 Super Zoom edition. Realme 11 Pro+ 5G juga hadir dengan dilengkapi kamera macro 2MP, kamera wide angle 8MP, serta kamera depan 32MP.

Di sektor layar, Realme 11 Pro+ 5G menggunakan panel OLED yang memiliki 100% DCI-P3 Color range. Layarnya juga sudah mendukung refresh rate120Hz, dengan touch sampling rate 360Hz serta 1260Hz instantaneous sampling.

Untuk dapur pacunya dibekali dengan prosesor Dimensity 7050 5G yang dipadu dengan RAM hingga 12GB serta penyimpanan internal sebesar 512GB. Dayanya bersumber dari baterai berkapasitas 5000mAh.

Realme 11 Pro+ 5G mengusung fitur pengisian daya cepat 100W SUPERVOOC. U tuk harganya sendiri dibandrol Rp6.899.000 dengan pilihan warna Sunrise Beige dan Oasis Green.