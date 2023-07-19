Apa yang Ada Jika Kita Menggali Tanah di Dasar Laut?

SAAT ini tempat paling dalam di laut adalah palung Mariana atau dikenal dengan nama Challenger Deep. Tempat paling dalam di bumi ini kedalamannya diperkirakan mencapai 10.902–10.929 meter di dasar laut.

Tentu saja ini menjadi salah satu misteri terbesar di dunia, apakah yang ada di dasar laut terdalam itu? Banyak spekulasi hewan-hewan yang hidup di dasar laut itu, bahkan film The Meg pada 2018 menggambarkan adanya Megalodon, si hiu raksasa dalam palung dalam itu.

Memang, ada banyak sekali misteri yang tersimpan di dasar laut. Saking terbatasnya pengetahuan manusia akan laut, sampai saat ini baru 23,4 persen dasal laut saja yang berhasil dipetakan.

BACA JUGA: Cara nonton Yandex di Google Chrome

Bisa dibilang manusia lebih banyak tahu tentang luar angkasa daripada dasar laut. Bahkan untuk pertanyaan paling mendasar saja, seperti "ada apa di dasar laut?" hanya bisa dijawab oleh segelintir orang saja. Lantas apa sebenarnya yang ada di dasar laut?

Perlu diketahui bahwa lautan memiliki kedalaman yang beragam. Rata-rata berada di angka 3,7 km. Untuk bagian terdalamnya ada di Palung Mariana yang dikenal sebagai Challenger Deep, dengan kedalaman sekitar 10,9 km.

Sama seperti daratan, kebanyakan dasar lautan hanya terdapat batuan. Kerak Bumi di dasar lautan memiliki ketebalan 6-7 kilometer dan terdiri dari material granit serta batuan sedimen.

Lebih dalam lagi, atau tepatnya di dasar lautan di bawah pasir dan sedimen hampir seluruhnya terdiri dari kerak samudera mafik, terutama basal dan gabro. Ada juga pegunungan tempat magma menembus celah di kerak samudera.