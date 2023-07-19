Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Apa yang Ada Jika Kita Menggali Tanah di Dasar Laut?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |18:19 WIB
Apa yang Ada Jika Kita Menggali Tanah di Dasar Laut?
Palung Mariana. (Foto: BBC)
A
A
A

SAAT ini tempat paling dalam di laut adalah palung Mariana atau dikenal dengan nama Challenger Deep. Tempat paling dalam di bumi ini kedalamannya diperkirakan mencapai 10.902–10.929 meter di dasar laut.

Tentu saja ini menjadi salah satu misteri terbesar di dunia, apakah yang ada di dasar laut terdalam itu? Banyak spekulasi hewan-hewan yang hidup di dasar laut itu, bahkan film The Meg pada 2018 menggambarkan adanya Megalodon, si hiu raksasa dalam palung dalam itu.

Memang, ada banyak sekali misteri yang tersimpan di dasar laut. Saking terbatasnya pengetahuan manusia akan laut, sampai saat ini baru 23,4 persen dasal laut saja yang berhasil dipetakan.

Bisa dibilang manusia lebih banyak tahu tentang luar angkasa daripada dasar laut. Bahkan untuk pertanyaan paling mendasar saja, seperti "ada apa di dasar laut?" hanya bisa dijawab oleh segelintir orang saja. Lantas apa sebenarnya yang ada di dasar laut?

Perlu diketahui bahwa lautan memiliki kedalaman yang beragam. Rata-rata berada di angka 3,7 km. Untuk bagian terdalamnya ada di Palung Mariana yang dikenal sebagai Challenger Deep, dengan kedalaman sekitar 10,9 km.

Sama seperti daratan, kebanyakan dasar lautan hanya terdapat batuan. Kerak Bumi di dasar lautan memiliki ketebalan 6-7 kilometer dan terdiri dari material granit serta batuan sedimen.

Lebih dalam lagi, atau tepatnya di dasar lautan di bawah pasir dan sedimen hampir seluruhnya terdiri dari kerak samudera mafik, terutama basal dan gabro. Ada juga pegunungan tempat magma menembus celah di kerak samudera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/56/2875074/peneliti-temukan-kawanan-gurita-besar-di-laut-dalam-apa-manfaatnya-Rre9et47ff.jpg
Peneliti Temukan Kawanan Gurita Besar di Laut Dalam, Apa Manfaatnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/05/56/2841486/viral-garis-batas-laut-bukti-samudra-pasifik-dan-atlantik-tak-bisa-bercampur-3dRW8YsvPx.jpg
Viral Garis Batas Laut, Bukti Samudra Pasifik dan Atlantik Tak Bisa Bercampur?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/11/56/2796575/gumpalan-besar-rumput-laut-berbau-busuk-bergerak-menuju-florida-diprediksi-pecahkan-rekor-ZECVP7KDYk.jpg
Gumpalan Besar Rumput Laut Berbau Busuk Bergerak Menuju Florida, Diprediksi Pecahkan Rekor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/07/56/2794967/ini-alasan-mengapa-manusia-bisa-mengambang-di-laut-mati-pgAIW2m9SN.jpg
Ini Alasan Mengapa Manusia Bisa Mengambang di Laut Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/21/56/2784836/ilmuwan-temukan-gelombang-panas-intens-di-bawah-permukaan-laut-uWdvClwKJU.jpg
Ilmuwan Temukan Gelombang Panas Intens di Bawah Permukaan Laut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/11/56/2779550/imbas-pencemaran-laut-paus-biru-bisa-telan-10-juta-keping-mikroplastik-dalam-sehari-hShV7nUNbE.jpg
Imbas Pencemaran Laut, Paus Biru Bisa Telan 10 Juta Keping Mikroplastik dalam Sehari
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement