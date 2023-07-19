Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral Fenomena Naga Minum Air di Laut, Tanda Kiamat?

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |13:24 WIB
Viral Fenomena Naga Minum Air di Laut, Tanda Kiamat?
Fenomena Watersprout. (Foto: Twitter)
A
A
A

FENOMENA Waterspout atau yang kerap disebut naga minum air oleh masyarakat China terjadi di Rusia. Fenomena itu memang memperlihatkan seolah-olah air sungai sedang disedot oleh seekor naga yang lagi terbang di angkasa.

Peristiwa unik itu sendiri terjadi di sungai Kama, Rusia pada 13 Juli 2023 lalu, kemudian diunggah oleh akun Twitter @djuric_zlatko baru-baru ini. Dalam unggahan tersebut terlihat air sungai yang naik ke atas langit.

Lantas, apa itu waterspout yang disebut naga minum air? Secara umum waterspout tidak jauh berbeda dengan angin puting beliung. Bedanya waterspout terjadi di permukaan air yang membuat air seolah naik ke atas langit.

Waterspout sendiri bukanlah tanda kiamat, Melansir situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), waterspout merupakan fenomena alam yang identik dengan fenomena puting beliung tetapi terjadi di atas permukaan air yang luas. Fenomena waterspout terbentuk dari sistem awan cumulonimbus (CB). Namun demikian, tidak semua awan CB dapat menimbulkan fenomena waterspout.

"Terbentuknya waterspout oleh awan CB tergantung pada kondisi labilitas atmosfer. Keberadaan awan CB juga dapat mengindikasi adanya potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang," sebut situs resmi BMKG.

Mereka juga mengatakan ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh masyarakat jika bertemu dengan waterspout. Umumnya waterspout lebih sering terjadi pada siang atau sore hari. Bahkan paling sering terjadi menjelang malam hari.

Hal itu sama dengan waterspout yang terjadi di sungai Kama, Rusia. Saat itu waterspout terjadi saat hari sudah mulai sore. "Waterspout terjadi dalam periode waktu yang singkat. Umumnya sekitar kurang lebih 10 menit," tulis BMKG lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Watersprout Air Fenomena Alam
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/519/3046185/suhu-CpE1_large.jpg
Sidoarjo Gempar, Air Sumur Warga Mendadak Panas Capai 54 Derajat Celcius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/56/2916780/uranus-bakal-terlihat-jelas-dari-bumi-pada-13-november-2023-jangan-sampai-kelewat-ulCiKyifcP.JPG
Uranus Bakal Terlihat Jelas dari Bumi pada 13 November 2023, Jangan Sampai Kelewat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/56/2854749/supermoon-sturgeon-akan-muncul-1-agustus-ini-waktu-terbaik-menyaksikannya-iASjon0XWs.jpg
Supermoon Sturgeon Akan Muncul 1 Agustus, Ini Waktu Terbaik Menyaksikannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/24/56/2851413/nasa-berhasil-abadikan-fenomena-langka-gerhana-matahari-phobos-cuma-bisa-dilihat-dari-mars-LvTeUAYvin.jpg
NASA Berhasil Abadikan Fenomena Langka Gerhana Matahari Phobos, Cuma Bisa Dilihat dari Mars
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/04/56/2808230/fenomena-alam-unik-ada-gunung-es-berbentuk-penis-raksasa-0m15IzGO4Q.jpg
Fenomena Alam Unik, Ada Gunung Es Berbentuk Penis Raksasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/25/56/2803698/viral-cuaca-panas-ekstrem-sebabkan-aspal-sampai-meleleh-F1ypVTNgh3.jpg
Viral Cuaca Panas Ekstrem Sebabkan Aspal Sampai Meleleh
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement