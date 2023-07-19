MNC Vision Berkomitmen Bisa Konsisten Bantu Masyarakat Membutuhkan

MNC Vision berkomitmen untuk terus mengadakan acara pemberian bantuan ke masyarakat dhuafa dan yatim piatu di seluruh Indonesia. Hal ini diungkap langsung oleh Muharzi Hasril selaku Corporate Secretary MNC Vision.

Dalam kegiatan pemberian bantuan di wilayah RW 08 Green Garden, Kedoya Utara, Selasa (18/7/2023), Muharzi menyebut pihaknya akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk terus menjalankan kegiatan sosial dalam bentuk pemberian bantuan, yang ditargetkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan.

Muharzi menuturkan, kegiatan sosial seperti ini sudah menjadi komitmen perusahaan. Sebagai salah salah satu bentuk wujud kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar, yang memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kehidupan.

(Foto: MPI/ Tangguh)

"Saya mewakili segenap tim CSR MNC Vision berupaya semaksimal mungkin untuk terus menjalankan kegiatan sosial. Ini sebagai aksi nyata untuk dapat hadir memberikan manfaat dan berdampak positif bagi masyarakat sekitar," kata Muharzi kala ditemui di kawasan Kedoya, Jakarta Barat.

