Mengenal Konsep Smart City Revolusioner dari Hyundai Motor Group

JAKARTA - Hyundai Motor Group (HMG) berkomitmen memimpin era baru di mana masyarakat menikmati mobilitas lebih baik melalui inisiatif smart city dengan tiga pilar: human-centered, coexists with nature, dan embraces the future.

Artinya, HMG berupaya menciptakan konsep smart city di mana manusia hidup berdampingan secara harmonis dengan alam dengan memanfaatkan teknologi terbarukan dan menghubungkan orang-orang dengan lebih terintegrasi.

“Untuk berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat dunia, kami akan terus berinovasi dalam menghadirkan smart city yang lebih baik,” ujar yeyoung Kim, VP of the Smart City Innovation Group dalam rilis yang diterima Okezone, pada Rabu (19/7/2023).

Hyundai Motor Group kemudian memperkenalkan greenfield smart city reference model, pada 2022. Model ini mengacu pada bagaimana smart city yang berkelanjutan mampu mendukung kehidupan masyarakat sehari-hari.

Greenfield smart city reference model berbentuk segi enam dengan permukaan yang fokus pada aktivitas manusia. Bangunan di lapisan ini ditata untuk mengelilingi alam dan terhubung dengan infrastruktur jalan di bawah tanah.

Sementara lapisan bawahnya merujuk pada fungsi pendukung kehidupan di mana seluruh kebutuhan masyarakat akan dikirim menggunakan autonomous mobility.

Hyundai Motor Group juga mendukung inisiatif smart city dengan mengembangkan smart mobility dengan memperkenalkan kendaraan listrik revolusioner. Salah satunya adalah Hyundai IONIQ 5.