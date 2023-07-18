Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Sepesifikasi Xiaomi 14 Bocor, Bakal Punya Kapasitas Penyimpanan 1 TB

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |17:16 WIB
Sepesifikasi Xiaomi 14 Bocor, Bakal Punya Kapasitas Penyimpanan 1 TB
Xiaomi 14. (Foto: GSM Arena)
A
A
A

PONSEL milik Xiaomi memang dikenal mendatangkan gebrakan, dengan spesifikasi ponsel yang kencang namun dengan harga yang cukup murah. Tidak heran jika ponsel-ponsel besutan Xiaomi memang kerap dinanti.

Nah, pembocor ponsel terkenal Digital Chat Station pun membocorkan spesifikasi ponsel terbaru Xiaomi 14. Dalam bocoran tersebut, Xiaomi 14 akan mempertahankan tampilan keseluruhannya tetapi membawa beberapa peningkatan.

Digital Chat Station menyebut bahwa ponsel tersebut akan ditenagai oleh Snapdragon 8 Gen 3. Tapi, update signifikan akan terjadi pada sektor penyimpanan yang memiliki kapasitas hingga 1 TB naik dari sebelumnya 512 GB pada Xiaomi 13.

Berdasarkan postingan sebelumnya, Xiaomi 14 akan memiliki baterai 4.860mAh dengan kabel 90W dan pengisian nirkabel 50W (naik dari 4.500mAh 67/50W). Skema ponsel menunjukkan desain yang akrab dengan kamera persegi yang terselip di sudut kiri atas. Namun kali ini akan dibagi antara empat sensor, bukan tiga.

Menurut DCS, kamera utama akan mendapatkan sensor yang lebih besar – 50MP 1/1.28”, naik dari 50MP 1/1.49”. Ini akan digabungkan dengan kamera "telefoto menengah", mungkin dengan lensa standar seperti pendahulunya dengan pembesaran optik 3,2x lebih tinggi dari Xiaomi 13.

Meski demikian, saat ini belum ada petunjuk lanjut seperti apa sensor keempat itu, selain kamera ultra lebar. Xiaomi biasanya meluncurkan seri andalannya tepat di akhir tahun, bertepatan dengan ketersediaan chip Snapdragon 8 berikutnya.

Selain itu, belum diketahui lagi apakah ada keluarga Xiaomi 14 seperti model Pro, atau mungkin seri Ultra. Demikian seperti dilansir dari GSM Arena.

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
