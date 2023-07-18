Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Ternyata Planet Merkurius Lebih Dekat dari Bumi ketimbang Venus atau Mars

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |18:19 WIB
Ternyata Planet Merkurius Lebih Dekat dari Bumi ketimbang Venus atau Mars
Tata Surya. (Foto: Endgadget)
SELAMA ini kita mengetahui bahwa di Tata Surya kita, Bima Sakti, ada 8 planet besar dengan Pluto yang dikeluarkan dari daftar lantaran lintasannya masuk dalam lintasan planet lain. Dari 8 planet tersebut, diketahui baru bumi yang memiliki tanda kehidupan.

Keberadaan Bumi pun diapit oleh Venus dan Mars, yang membuat keduanya sebagai planet tetangga. Lantas, planet mana di tata surya yang lebih dekat denan bumi?

Selama ini Venus dianggap sebagai planet yang paling dekat dengan Bumi. Namun penelitian terbaru mengatakan bahwa Merkurius yang dekat dengan Matahari lah yang paling dekat dengan Bumi yang kita tinggali.

Para peneliti menyebut saat ini Merkurius mengorbit Matahari lebih cepat daripada Venus. Selain itu, jarak terjauh Merkurius dari Bumi saat berada di sisi berlawanan dari Matahari jauh lebih kecil daripada jarak terjauh yang dicapai Venus.

Kebingungan tentang planet mana di Tata Surya yang paling dekat dengan Bumi pun muncul di kepala beberapa para peneliti. Pasalnya teori terbaru menyebut jarak rata-rata Merkurius lebih dekat ke Bumi, padahal planet tersebut di urutan pertama sementara bumi berada di posisi ketiga.

Venus rata-rata berjarak 1,14 unit astronomi (AU) dari Bumi, tetapi Merkurius rata-rata hanya berjarak 1,04 AU dari Bumi. AU sendiri aalah satuan panjang yang sama dengan jarak rata-rata antara Bumi dan Matahari.

