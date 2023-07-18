Cara Registrasi Kartu Telkomsel untuk Pengguna Baru dan Pengguna Lama

ADA cara registrasi kartu Telkomsel baik untuk pengguna baru maupun pengguna lama. Pengguna kartu memang wajib melakukan registrasi kartu mereka agar ponsel bisa digunakan dengan nomot tersebut.

Registrasi kartu Telkomsel ini pun mudah dan dimungkinkan untuk dikerjakan sendiri tanpa perlu GraPARI Telkomsel. Nah, berikut 5 cara registrasi kartu Telkomsel untuk pengguna baru atau pengguna lama Telkomsel, seperti dilansir dari situs Telkomsel.

1. Registrasi Kartu Telkomsel Lewat Fitur SMS

- Buka menu SMS di handphone kamu, kemudian ketik REG spasi NIK#Nomor KK#

- Kirim pesan tersebut ke nomor 4444

- Tunggu notifikasi

Hal ini juga sama bagi pengguna lama Telkomsel, tapi mereka harus mengetik ULANG NIK#Nomor KK#.

2. Registrasi Kartu Telkomsel Lewat Fitur Panggilan

- Lakukan panggilan ke call center Telkomsel di 188

- Minta dihubungkan dengan customer service Telkomsel

- Lakukan registrasi kartu dan ikuti langkah-langkah yang diminta

3. Registrasi Kartu Telkomsel Secara Online

- Buka situs https://www.telkomsel.com/registrasiprabayar

- Isi data-data yang diperlukan seperti nomor NIK dan nomor KK

- Klik ‘OK’ dan tunggu notifikasi