Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Registrasi Kartu Telkomsel untuk Pengguna Baru dan Pengguna Lama

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |21:22 WIB
Cara Registrasi Kartu Telkomsel untuk Pengguna Baru dan Pengguna Lama
Telkomsel. (Foto: Telkomsel)
A
A
A

ADA cara registrasi kartu Telkomsel baik untuk pengguna baru maupun pengguna lama. Pengguna kartu memang wajib melakukan registrasi kartu mereka agar ponsel bisa digunakan dengan nomot tersebut.

Registrasi kartu Telkomsel ini pun mudah dan dimungkinkan untuk dikerjakan sendiri tanpa perlu GraPARI Telkomsel. Nah, berikut 5 cara registrasi kartu Telkomsel untuk pengguna baru atau pengguna lama Telkomsel, seperti dilansir dari situs Telkomsel.

1. Registrasi Kartu Telkomsel Lewat Fitur SMS

- Buka menu SMS di handphone kamu, kemudian ketik REG spasi NIK#Nomor KK#

- Kirim pesan tersebut ke nomor 4444

- Tunggu notifikasi

Hal ini juga sama bagi pengguna lama Telkomsel, tapi mereka harus mengetik ULANG NIK#Nomor KK#.

2. Registrasi Kartu Telkomsel Lewat Fitur Panggilan

- Lakukan panggilan ke call center Telkomsel di 188

- Minta dihubungkan dengan customer service Telkomsel

- Lakukan registrasi kartu dan ikuti langkah-langkah yang diminta

3. Registrasi Kartu Telkomsel Secara Online

- Buka situs https://www.telkomsel.com/registrasiprabayar

- Isi data-data yang diperlukan seperti nomor NIK dan nomor KK

- Klik ‘OK’ dan tunggu notifikasi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/54/3130048/telkomsel-V93d_large.jpg
Trafik Broadband Telkomsel Naik 15,7% saat Ramadhan dan Idulfitri 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/54/3123308/claoud-2Rod_large.jpg
Kembangkan Solusi AI dan Cloud, Telkomsel Gandeng Tencent  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/54/3123168/teknologi_5_g-JHKY_large.jpg
Percepat Adopsi Teknologi 5G, Telkomsel Hadirkan Far Edge Core Solutions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/54/3122437/telkomsel-OqEk_large.jpg
Perkuat Keamanan Komunikasi Digital, Telkomsel dan Google Terapkan Rich Communication Services
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/54/3121435/pegatron-N1o9_large.jpg
Kembangkan Solusi 5G Smart Manufacturing Indonesia, Ini Strategi Telkomsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/54/3121037/telkomsel_dan_tiktok-wZzk_large.jpg
Telkomsel Terapkan Telco Verify, Jamin Keamanan Pengguna TikTok
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement