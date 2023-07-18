Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

5 Cara Cek Password Wifi di Handphone

Anjasman Situmorang , Jurnalis-Rabu, 19 Juli 2023 |07:08 WIB
5 Cara Cek Password Wifi di Handphone
Wifi. (Foto: Freepik)
A
A
A

WIFI nampaknya menjadi salah satu hal yang paling dicari selain stop kontak. Tidak bisa dipungkiri, WiFi memang menjadi daya tarik tersendiri sebuah tempat. Tidak heran jika banyak kedai kopi turut menyajikan wifi gratis demi menarik pelanggan.

Biasanya Wifi tersebut akan diproteksi dengan password agar tidak diakses oleh semua orang. Tapi, biasanya kita pun malas untuk menanyakan password apalagi jika cuma numpang nongkrong bersama teman tanpa membeli sajian di kafe tersebut.

Nah, ketika kita menggunakan handphone memang kita tidak bisa melihat password wifi yang tengah kita gunakan. Lantas bagaimana caranya melihat password? Berikut ini beberapa metode mengetahui kata sandi WiFi yang sudah terhubung, dirangkum dari Fantech.id.

Gunakan web admin router

- Buka Pengaturan ponsel, dan masuk ke menu WiFi.

- Salin kombinasi angka IP Address dari WiFi.

- Buka browser, tempelkan IP Address sebelumnya.

- Pada laman web admin router, masukkan kata sandi dan username admin router.

- Pilih opsi network, lalu arahkan ke WLAN.

- Masuk ke bagian Security.

- Pada WPA Passphrase masuk ke menu encryption algorithm dan kata sandi akan terlihat.

Gunakan QR Code

- Buka Pengaturan pada ponsel, pilih opsi WiFi.

- Pilih WiFi yang pernah terhubung ke ponsel.

- Muncul pop up gambar QR Code.

- Screenshot QR Code tersebut.

- Pindai menggunakan HP lainnya.

Gunakan aplikasi WiFi Test

- Download dan instal aplikasinya di perangkat Anda.

- Jika telah terinstal, buka aplikasinya dan pilih WiFi yang ingin diketahui kata sandinya.

- Selanjutnya tap pada pilih opsi WiFi yang Support, lalu OK.

- Jika prosesnya berhasil, maka akan muncul tulisan Koneksi Sukses.

- Cek kembali di menu WiFi yang ada di Pengaturan untuk memastikannya sudah terhubung.

