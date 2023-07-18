Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Xiaomi Hadirkan Mobil Listrik Rp500 Jutaan, Ini Spesifikasinya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |19:38 WIB
Xiaomi Hadirkan Mobil Listrik Rp500 Jutaan, Ini Spesifikasinya
Konsep Mobil Xiaomi MS11 (Foto: Sugar Desain)
A
A
A

JAKARTA Xiaomi mulai merambah ke dunia otomotif dengan bersiap luncurkan mobil listrik. Bahkan, mereka sudah memiliki rencana untuk menghadirkan sejumlah model kendaraan ramah lingkungan dalam beberapa tahun ke depan.

Melansir Carnewschina, dalam waktu dekat Xiaomi akan meluncurkan mobil listrik dengan nama MS11. Kendaraan ramah lingkungan ini masih dalam tahap pengembangan dan diproyeksikan bakal mengaspal pada 2024.

Konsep mobil listrik Xiaomi MS11

Xiaomi MS11 merupakan mobil listrik jenis sedan yang dibekali baterai 101 kWh, dengan jarak tempuh hingga 800 kilometer dalam sekali pengisian penuh. Baterai ini memakai teknologi Lithium-ion dengan tegangan 726,7 V dan kapasitas 139 Ah yang mendukung pengisian cepat.

Kapasitasnya yang besar membuat bobot baterai menjadi sangat berat untuk ukuran mobil listrik. Berat baterainya sekitar 642 kilogram, yang membuat densitas energinya mencapai 157 Wh/kg.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Xiaomi MS11 akan menggunakan baterai produksi CATL. Namun, baterai yang dihasilkan perusahaan tersebut terbukti lebih berat, dan juga kepadatan energinya kurang dari standar CATL.

Menurut sumber, Xiaomi MS11 versi jarak yang lebih jauh akan dilengkapi dengan baterai ini dengan jangkauannya mencapai 800 km untuk penggerak roda depan. Sedangkan untuk 4WD, jangkauannya dengan baterai yang sama akan mencapai 600-650 km.

Untuk penggerak roda belakang, motor listriknya akan mengeluarkan tenaga 200 kW (272 hp) dan torsi puncak 350 Nm. Untuk menempuh 0-100 km/jam hanya butuh 5,9 detik dan mampu melaju dengan kecepatan tertinggi hingga 200 km/jam.

Halaman:
1 2
      
