Tragis, Penantang Avanza Akhirnya Disuntik Mati

JAKARTA - Proton Exora, yang pernah dijual di Indonesia, akhirnya akan berhenti produksi akhir tahun in. Mobil Low MPV dari Malaysia itu akhirnya disuntik mati akhir tahun 2023 ini.

Proton Exora diketahui bukan nama mobil yang asing buat masyarakat Indonesia. Mobil tersebut pertama kali dibawa ke Tanah Air melalui agen resmi, Proton Edar Indonesia pada 2009.

Mobil tersebut langsung mendapat respons positif dari masyarakat Indonesia karena memiliki desain yang menarik dan kemampuan daya angkut yang besar. Belum lagi harganya yang terjangkau.

Tidak heran jika Proton Exora akhirnya jadi tulang punggung penjualan PT Proton Edar Indonesia di Tanah Air. Bahkan sempat mengganggu penguasa segmen Low MPV waktu itu, Toyota Avanza.

Saking larisnya Proton Exora hadir dalam tiga varian yakni Star Supreme, Star Executive, dan Star. Hanya saja seiring waktu penjualan Proton Exora terus tergerus.

Mobil itu bahkan benar-benar menghilang berbarengan dengan tenggelamnya PT Proton Edar Indonesia dari pasar otomotif Indonesia. Nasib yang sama justru baru-baru ini terdengar dari Malaysia.

Proton justru berencana menyuntik mati alias tidak lagi memproduksi Proton Exora. Setidaknya sinyal itu sudah diucapkan langsung oleh Ainol Azmil Abu Bakar, Senior Director of Group Technical Procurement Proton baru-baru ini.

Dia mengatakan dari empat mobil awal yang pernah diproduksi Proton, hanya ada tiga yang terus dilanjutkan produksinya. "Kecuali satu model yang memang akan berhenti produksi akhir tahun ini," jelasnya.

Model tersebut menurut Wapcar adalah Proton Exora. Pasalnya cuma Proton Exora yang terus mengalami penurunan di pasar otomotif Malaysia.

