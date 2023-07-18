Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tragis, Penantang Avanza Akhirnya Disuntik Mati

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 18 Juli 2023 |14:52 WIB
Tragis, Penantang Avanza Akhirnya Disuntik Mati
Proton Exora disuntik mati (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Proton Exora, yang pernah dijual di Indonesia, akhirnya akan berhenti produksi akhir tahun in. Mobil Low MPV dari Malaysia itu akhirnya disuntik mati akhir tahun 2023 ini.

Proton Exora diketahui bukan nama mobil yang asing buat masyarakat Indonesia. Mobil tersebut pertama kali dibawa ke Tanah Air melalui agen resmi, Proton Edar Indonesia pada 2009.

BACA JUGA:

Toyota Bakal Gunakan Teknologi AI untuk Desain Mobil di Masa Depan 

Tragis, Penantang Avanza Akhirnya Disuntik Mati

Mobil tersebut langsung mendapat respons positif dari masyarakat Indonesia karena memiliki desain yang menarik dan kemampuan daya angkut yang besar. Belum lagi harganya yang terjangkau.

Tidak heran jika Proton Exora akhirnya jadi tulang punggung penjualan PT Proton Edar Indonesia di Tanah Air. Bahkan sempat mengganggu penguasa segmen Low MPV waktu itu, Toyota Avanza.

Saking larisnya Proton Exora hadir dalam tiga varian yakni Star Supreme, Star Executive, dan Star. Hanya saja seiring waktu penjualan Proton Exora terus tergerus.

Mobil itu bahkan benar-benar menghilang berbarengan dengan tenggelamnya PT Proton Edar Indonesia dari pasar otomotif Indonesia. Nasib yang sama justru baru-baru ini terdengar dari Malaysia.

Proton justru berencana menyuntik mati alias tidak lagi memproduksi Proton Exora. Setidaknya sinyal itu sudah diucapkan langsung oleh Ainol Azmil Abu Bakar, Senior Director of Group Technical Procurement Proton baru-baru ini.

Dia mengatakan dari empat mobil awal yang pernah diproduksi Proton, hanya ada tiga yang terus dilanjutkan produksinya. "Kecuali satu model yang memang akan berhenti produksi akhir tahun ini," jelasnya.

Model tersebut menurut Wapcar adalah Proton Exora. Pasalnya cuma Proton Exora yang terus mengalami penurunan di pasar otomotif Malaysia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/15/3168262/produksi-PAvg_large.jpg
Proton Resmikan Pabrik Mobil Listrik Pertama di Malaysia, Kapasitas Produksi 20 Ribu Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/29/52/2789758/proton-rilis-mild-hybrid-suv-x90-ke-publik-apa-saja-keunggulannya-LHLeRxpiRZ.JPG
Proton Rilis Mild-Hybrid SUV X90 ke Publik, Apa Saja Keunggulannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/28/52/2789083/proton-x90-mild-hybrid-diperkenalkan-di-pasar-malaysia-EmopmEaT2c.jpg
Proton X90 Mild-Hybrid Diperkenalkan di Pasar Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/06/52/2164398/sempat-mati-suri-proton-siap-kembali-ke-indonesia-CEHI1hns7G.jpg
Sempat Mati Suri, Proton Siap Kembali ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/03/12/15/2028819/proton-tegaskan-tetap-di-indonesia-meski-diterpa-tanpa-kinerja-cbwXaNJWF6.jpg
Proton Tegaskan Tetap di Indonesia meski Diterpa Tanpa Kinerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/13/15/1990926/proton-luncurkan-pesaing-cr-v-banderol-lebih-murah-XgmK52RQf1.jpg
Proton Luncurkan Pesaing CR-V, Banderol Lebih Murah
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement